गणेश विसर्जन जुलूस में बड़ा हादसा... डांस करते लोगों पर चढ़ा लोडर, किन्नर की गई जान, 6 लोग घायल

उत्तर प्रदेश के कानपुर में किन्नरों के गणेश मूर्ति विसर्जन जुलूस में मंगलवार की रात को हादसा हो गया. यहां जुलूस में शामिल एक लोडर की स्पीड अचानक बढ़ गई जिससे जुलूस में आगे डांस कर रहे किन्नर और लोगों पर लोडर चढ़ गया. यहां एक किन्नर की मौत हो गई जबकि दो बच्चों समेत 6 लोग घायल हो गए.

दरअसल, कल्याणपुर इलाके में किन्नर मन्नत मां ने अपने घर में गणेश प्रतिमा स्थापित की थी. मंगलवार की रात को गणेश विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया था. उनके किन्नरों के साथ-साथ मोहल्ले की महिलाएं, बच्चे और पड़ोसी भी शामिल थे. मूर्ति विसर्जन के लिए दो लोडर मंगाए गए थे. मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम पनकी में नहर में होना था. प्रतिमा को ले जा रहे एक लोडर की स्पीड अचानक बढ़ने से आगे नाच रहे लोगों पर लोडर चढ़ गया जिसमें रानी देवी बुरी तरह घायल हो गईं. अस्पताल ले जाने में उसकी मौत हो गई जबकि चार अन्य महिलाएं भी घायल हो गईं.

उन्हें अस्पताल ले जाया गया है जहां उनका इलाज करके घर भेज दिया गया. कल्याणपुर के एसीपी रंजीत कुमार का कहना है कल्याणपुर से मूर्ति विसर्जन के लिए लोग अरमापुर नहर जा रहे थे जब ये दर्दनाक हादसा हुआ. यहां किन्नरों और लोगों पर लोडर चढ़ गया. सीपी रंजीत कुमार का कहना है जो रानी देवी की मौत हुई है उनके बारे में अभी तक पता चला है वह भी किन्नर थी

---- समाप्त ----