scorecardresearch
 

Feedback

'दृश्यम' देखकर किया खौफनाक कांड...कानपुर में रेलवे गार्ड को बेटे ने मार डाला, चौंका देगी वजह

कानपुर के कल्याणपुर में रेलवे गार्ड की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम' देखकर बेटे ने दोस्त संग पिता की हत्या कर दी और शव को औरैया में फेंक दिया. पिता के मोबाइल को बिहार में ऑन करवाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की, लेकिन सर्विलांस टीम ने 3 महीने में हत्या का राज खोल दिया. कल्याणपुर पुलिस ने बेटे और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर मोबाइल बरामद किया.

Advertisement
X
दृश्यम देखकर कातिल बना बेटा (Photo: Screengrab)
दृश्यम देखकर कातिल बना बेटा (Photo: Screengrab)

कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में रेलवे गार्ड की हुई सनसनीखेज हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. पुलिस ने तीन महीने की सर्विलांस जांच के बाद मृतक के बेटे रामसुभग तिवारी और उसके साथी ऋषभ शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया. यह मामला न केवल संपत्ति विवाद से जुड़ा है बल्कि आरोपी बेटे ने हत्या की योजना बनाने के लिए अजय देवगन की फिल्म ‘दृश्यम’ से आइडिया लिया था जिसने पुलिस को भी चौंका दिया.

बेटे ने कैसे की पिता की हत्या

मृतक कमलापति तिवारी  मार्च 2025 में लापता हो गए थे. 12 जून 2025 को उनकी पत्नी मधु तिवारी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. कुछ दिनों बाद औरैया में एक अज्ञात शव मिला, जिसे बाद में मृतक की पत्नी ने कमलापति तिवारी के रूप में पहचान लिया.

सम्बंधित ख़बरें

Rape Accused Arrested
व्यापारी की पत्नी को ऑनलाइन फंसाया, होटल बुलाकर किया रेप और अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल 
Muslim Community Protests Over 'I Love Mohammad' Banner Controversy
कानपुर: 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद.... जुलूस निकाल FIR वापस लेने की मांग 
IAS-IPS और जज बनकर करोड़ों की ठगी 
कानपुर में छात्रा ने किया सुसाइड  
आरोपी विष्णु शंकर गुप्ता और उसकी कथित पत्नी आयुषी.(Photo: Screengrab)
IAS-IPS और जज बनकर की शादी, महिलाओं से ठगी करने वाला 'नटवरलाल' गिरफ्तार 

जांच के दौरान पुलिस को मृतक के बेटे पर शक हुआ. इसके पीछे कारण यह था कि मृतक का मोबाइल बिहार में कुछ देर के लिए ऑन हुआ और उसी समय बेटे ने तुरंत फोन किया. इस कड़ी ने पुलिस को आरोपियों तक पहुंचा दिया. 

पुलिस को लगातार गुमराह करता रहा आरोपी बेटा

पूछताछ में सामने आया कि 17 मार्च की शाम मृतक जब घर लौट रहे थे, तभी रामसुभग तिवारी और ऋषभ शुक्ला ने उनका गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को बोरे में भरकर औरैया ले गए, चेहरे पर आग लगाकर पहचान मिटाने की कोशिश की.

Advertisement

पुलिस के मुताबिक मृतक परिवार पर खर्च नहीं करते थे और आठ दुकानों की आमदनी भी खुद रखते थे. उसे नश की भी लत थी. इसी के बाद संपत्ति में हिस्सेदारी न मिलने पर बेटे ने हत्या की साजिश रची. वो जब साजिश रचा रहा था तो उसी दौरान फिल्म ‘दृश्यम’ देखने के बाद उसे लगा कि वह हत्या की इस वारदात को छिपा सकता है.

एक गलती ने बेटे को कराया गिरफ्तार

उसने पिता के मोबाइल को बिहार भेजकर वहां ऑन करवाया ताकि पुलिस गुमराह हो लेकिन उसी समय खुद पिता को कॉल करना उसके लिए भारी पड़ गया.

कल्याणपुर पुलिस ने 19 सितंबर 2025 की सुबह दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मृतक का मोबाइल भी बरामद कर लिया. डीसीपी (पश्चिम) दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement