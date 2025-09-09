कानपुर: मुर्गी फार्म में डंडों से पीट-पीटकर 400 से ज्यादा मुर्गियों की हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

कानपुर जिले के बिल्हौर तहसील के गोहोलियापुर गांव में शुक्रवार देर रात दिल दहला देने वाली घटना हुई. गांव में स्थित एक मुर्गी फार्म में अचानक कुछ अराजक तत्व घुस आए और हाथों में तार लिपटे डंडे लेकर 400 से ज्यादा मुर्गियों को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला.

शनिवार सुबह जब घटना की जानकारी ग्रामीणों को मिली तो पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल फैल गया. इतने बड़े पैमाने पर बेजुबानों की हत्या की खबर से लोग हैरान रह गए. ग्रामीणों का कहना है कि यह घटना गांव की शांति और सुरक्षा दोनों के लिए गंभीर खतरा है.

400 से ज्यादा मुर्गियों की बेरहमी से हत्या

सूचना मिलते ही बिल्हौर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मृत मुर्गियों का पोस्टमार्टम कराने के लिए सरकारी पशु चिकित्सक को बुलाया ताकि कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सके. जांच के दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और बाद में उन्हें जेल भेज दिया.

स्थानीय लोगों के अनुसार गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी दबंग किस्म के हैं और इससे पहले भी गांव में अराजकता फैलाने जैसी घटनाओं में शामिल रहे हैं. उनकी दबंगई से गांव का माहौल लंबे समय से अशांत बना हुआ था.

पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया

इस घटना के बाद ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि अगर ऐसे लोगों पर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा हो सकती हैं.

