scorecardresearch
 

Feedback

कानपुर: मुर्गी फार्म में डंडों से पीट-पीटकर 400 से ज्यादा मुर्गियों की हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

कानपुर जिले के बिल्हौर तहसील में शुक्रवार रात अराजक तत्वों ने मुर्गी फार्म में घुसकर 400 से अधिक मुर्गियों को डंडों से पीट-पीटकर मार डाला. सुबह घटना की जानकारी मिलने पर गांव में दहशत और गुस्सा फैल गया. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा. ग्रामीणों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

Advertisement
X
मुर्गियों की हत्या (Photo: Representational)
मुर्गियों की हत्या (Photo: Representational)

कानपुर जिले के बिल्हौर तहसील के गोहोलियापुर गांव में शुक्रवार देर रात दिल दहला देने वाली घटना हुई. गांव में स्थित एक मुर्गी फार्म में अचानक कुछ अराजक तत्व घुस आए और हाथों में तार लिपटे डंडे लेकर 400 से ज्यादा मुर्गियों को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला.

शनिवार सुबह जब घटना की जानकारी ग्रामीणों को मिली तो पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल फैल गया. इतने बड़े पैमाने पर बेजुबानों की हत्या की खबर से लोग हैरान रह गए. ग्रामीणों का कहना है कि यह घटना गांव की शांति और सुरक्षा दोनों के लिए गंभीर खतरा है.

400 से ज्यादा मुर्गियों की बेरहमी से हत्या

सम्बंधित ख़बरें

5 करोड़ की ड्रग्स के साथ आरोपी गिरफ्तार
मुर्गी फार्म की आड़ में 3 भाई चला रहे थे ड्रग फैक्ट्री, 5 करोड़ की ड्रग और हथियार बरामद 
याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट का आदेश
मुर्गी फार्मों की बदहाली पर SC ने उठाए सवाल, केंद्र को नोटिस 
मुर्गी के पिंजरे में बच्चों को बैठाकर चलाई बाइक... Video देख लोग बोले- ये कैसे हुआ? 
Roman-age Egg
1700 साल पुराना मुर्गी का अंडा मिला... पीली-सफेद जर्दी आज भी सुरक्षित 
इस मंदिर में मुर्गी के कच्चे अंडे चढ़ाकर की जाती है पूजा
UP के इस मंदिर में प्रसाद में चढ़ता है मुर्गी का कच्चा अंडा, संतान प्राप्ति के लिए दूर-दूर से आते हैं श्रद्धालु 

सूचना मिलते ही बिल्हौर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मृत मुर्गियों का पोस्टमार्टम कराने के लिए सरकारी पशु चिकित्सक को बुलाया ताकि कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सके. जांच के दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और बाद में उन्हें जेल भेज दिया.

स्थानीय लोगों के अनुसार गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी दबंग किस्म के हैं और इससे पहले भी गांव में अराजकता फैलाने जैसी घटनाओं में शामिल रहे हैं. उनकी दबंगई से गांव का माहौल लंबे समय से अशांत बना हुआ था.

Advertisement

पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया

इस घटना के बाद ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि अगर ऐसे लोगों पर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा हो सकती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ऐपल इवेंट लाइव
    Apple Event Live Streaming
    Advertisement