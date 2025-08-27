कानपुर: ट्रेनों में यात्रियों से लूटपाट करने वाले गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार, लाखों का कैश और जेवरात बरामद

कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों में यात्रियों से लूटपाट करने वाले एक शातिर गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में इस गैंग के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया. इनसे लाखों रुपये के जेवरात, नकदी और मोबाइल बरामद हुए हैं.

सीओ जीआरपी दुष्यंत सिंह ने जानकारी दी कि यह गैंग लंबे समय से ट्रेनों में यात्रियों को निशाना बना रहा था. आरोपी यात्री बनकर कोचों में चढ़ते थे और भीड़भाड़ का फायदा उठाकर जेवर और नकदी चोरी कर फरार हो जाते थे. उनके कुछ साथी भी ट्रेन में यात्रा करते थे ताकि लूट के बाद सभी सुरक्षित बाहर निकल सकें.

ट्रेनों में यात्रियों से लूटपाट करने वाले बदमाश गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि इनसे पूछताछ की जा रही है और गैंग में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है. सीओ जीआरपी ने कहा कि इस गिरोह के सदस्य बेहद शातिर हैं और कई बार बिना किसी को शक हुए वारदात को अंजाम देते थे.

पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी

इसके अलावा पुलिस का कहना है कि जल्द ही गैंग के बाकी सदस्यों को भी पकड़ लिया जाएगा. बरामद माल की कीमत लाखों में बताई जा रही है. पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है.

