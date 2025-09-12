scorecardresearch
 

'विधायकों को तो 10% कमीशन मिल रहा, तुम लोगों का क्या...' कानपुर में कार्यकर्ताओं से बोले बीजेपी MLA , देखें VIDEO

कानपुर से भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह खुले तौर पर विधायक निधि से 10% कमीशन लेने की बात स्वीकार करते दिख रहे हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद सियासी खलबलली मच गई है.

किदवई नगर से बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी (File Photo)
कानपुर के किदवई नगर से बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी का एक वीडियो वायरल हुआ है. वीडियो में विधायक महेश त्रिवेदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने कमीशन लेने की बात स्वीकार की है. उन्होंने कहा कि विधायकों को विधायक निधि से 10% कमीशन मिलता है, लेकिन कार्यकर्ताओं को कोई लाभ नहीं हो रहा है. यह वीडियो सेवा पखवाड़े की बैठक के दौरान का है. इस वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है. 

'हमें तो ईमानदारी से 10% मिल रहा है'

वायरल वीडियो में महेश त्रिवेदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि "हमें तो ईमानदारी से 10 प्रतिशत मिल रहा है, लेकिन आप लोगों को क्या फायदा हो रहा है?" इस बात पर कार्यकर्ता ताली बजाते हुए दिख रहे हैं.  

विधायक आगे कहते हैं कि अगर आप लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, तो कम से कम पुण्य कमाकर ऊपर चले जाएं, इसमें क्या हर्ज है.  उनका यह बयान कई सवाल खड़े करता है. 

घरों में तलवार रखने की सलाह

विधायक महेश त्रिवेदी केवल कमीशन की बात तक ही नहीं रुके, बल्कि एक और विवादित बयान दे दिया. उन्होंने हिंदुओं की तुलना जानवरों से करते हुए कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए हिंदुओं को अपने घरों में तलवार रखनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुओं से अच्छा तो जानवर है, क्योंकि वह कम से कम अपने बचाव में सींग तो लगाता है, हिंदू तो वह भी नहीं करता. 

वीडियो से विवादों में आए विधायक

कानपुर के बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी का यह वीडियो कई मायनों में विवादास्पद है. एक तरफ जहां वे भ्रष्टाचार की बात को खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वे एक समुदाय विशेष के लोगों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते दिख रहे हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद उन पर कार्रवाई की मांग उठ रही है. 

