कानपुर का 'शराब चोर' कपल: दुकान से सस्ती बोतल खरीदते, महंगी कर देते पार, लड़का गिरफ्तार-लड़की फरार

कानपुर की शराब दुकान में 'बंटी-बबली' स्टाइल में चोरी का मामला सामने आया है. बंटी मैनेजर को बातों में उलझाता था, जबकि बबली महंगी शराब कमर में खोंस कर चुरा लेती थी. सीसीटीवी में चोरी पकड़ी गई। पुलिस ने बंटी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बबली स्कूटी लेकर फरार हो गई.

कानपुर की शराब दुकान में चोरी (Photo- ITG)
कानपुर की शराब दुकान में चोरी (Photo- ITG)

कानपुर की एक शराब की दुकान में 'बंटी-बबली' स्टाइल में चोरी का अनोखा मामला सामने आया है. यह जोड़ा सस्ती शराब खरीदता था और बातों में उलझाकर महंगी बोतलें चुरा लेता था. लगातार चोरी होने पर दुकानदार ने सीसीटीवी चेक किया और इस कारनामे को पकड़ा. पुलिस ने 'बंटी' को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 'बबली' स्कूटी लेकर फरार हो गई. 

सस्ती खरीदी, महंगी चुराई: यह था उनका स्टाइल

राघवेंद्र पांडे की ग्लोबल वाइंस शॉप में कुछ दिनों से महंगी शराब की बोतलें चोरी होने लगी थीं. दुकानदार ने जब सीसीटीवी कैमरा चेक किया, तो हैरान रह गए. फुटेज में दिखा कि एक लड़का और लड़की दुकान में आते थे. 

लड़का (बंटी) सस्ती शराब की बोतल खरीदकर मैनेजर से बात करता, जबकि लड़की (बबली) महंगी शराब के रैक के पास खड़ी होकर चुपचाप एक बोतल उठाती और अपनी कमर में खोंस कर निकल जाती. यह सिलसिला लगातार चल रहा था. 

दोबारा आए और रंगे हाथों पकड़े गए

सीसीटीवी में चोरी पकड़ने के बाद दुकानदार और मैनेजर सतर्क थे. दो दिन बाद जब यह 'बंटी-बबली' फिर से दुकान में आए, तो कर्मचारियों ने उन पर नजर रखी. इस बार बंटी ने हल्की शराब खरीदी, जबकि बबली ने फिर एक महंगी बोतल चुराकर कमर में खोंस ली. दुकानदार ने उन्हें तुरंत पकड़ा नहीं. बबली जैसे ही बाहर आकर बंटी को बोतल सौंपकर स्कूटी लेने गई, दुकान के कर्मचारियों ने बंटी को धर दबोचा और दो चोरी की बोतलें बरामद कर लीं. 

बबली फरार, बंटी को जेल 

बंटी को पकड़े जाता देख बबली स्कूटी लेकर मौके से फरार हो गई। थाना पुलिस ने बंटी को गिरफ्तार कर लिया. बंटी ने अपना नाम नबील (जूही सफेद कॉलोनी निवासी) और महिला दोस्त का नाम श्रेया शर्मा (हेमंत बिहार निवासी) बताया. डीसीपी डीएन चौधरी ने बताया कि शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज करके युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फरार लड़की की तलाश की जा रही है. 

---- समाप्त ----
