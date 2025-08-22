कानपुर: 14 वर्षीय दलित लड़की से गांव के लड़कों ने किया गैंगरेप, पुलिस पर मामला दबाने का आरोप

उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक नाबालिग दलित लड़की के साथ गैंगरेप का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. पीड़िता ने परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. बताया जा रहा है कि काकवान क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय दलित लड़की बुधवार रात खेत में शौच के लिए गई थी. देर तक घर न लौटने पर परिवार ने उसे खोजा पर वह नहीं मिली. अंततः लड़की रात में घर लौटी और रोते हुए पूरी घटना परिवार को बताई.

परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें घटना के तुरंत बाद मिलने नहीं दिया और थाने में आठ घंटे बैठाया. पीड़िता का मेडिकल कराने के लिए उन्हें काकवान से शिवराजपुर और कल्याणपुर तक दौड़ाया गया. परिवार का कहना है कि पुलिस ने आरोपी लड़कों को जल्दी गिरफ्तार करने में लापरवाही की और बेटी का बयान बदलवाने की कोशिश की.

नाबालिग दलित लड़की से गैंगरेप

पीड़िता ने आरोप लगाया कि चार लड़कों दीपु, रवींद्र यादव, अरुण alias भोला और इक्कू यादव ने उसे खेत में पकड़कर पेड़ के नीचे रेप किया. साथ ही उन्होंने उसके कपड़े फाड़े और धमकी दी कि किसी को बताएगी तो जान से मार देंगे.

घटना के बाद ADCP कपिल देव सिंह पीड़िता के मेडिकल के दौरान CHC पहुंचे और स्वास्थ्य की जानकारी ली. DCP दिनेश त्रिपाठी भी पीड़िता के घर जाकर परिवार को सांत्वना दी और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया.

Advertisement

पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया

पुलिस ने परिवार की शिकायत पर गैंगरेप, SC/ST एक्ट और POCSO एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया. अब तक तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस ने बताया कि मेडिकल प्रक्रिया डॉक्टरों द्वारा की गई. पुलिस ने अन्य आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.



---- समाप्त ----