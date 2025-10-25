scorecardresearch
 

'अब गलती नहीं होगी, सारी लड़कियां मेरी बहनें...', शोहदों की झांसी पुलिस ने ली खबर तो मांगने लगे माफी

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें दो शोहदे माफी मांगते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब से गलती नहीं होगी. सभी लड़कियां हमारी बहनें होंगी.

पुलिस गिरफ्त में आने के बाद माफी मांगते दोनों शोहदे. (Photo: Screengrab)
अपराधी कोई भी हो, उसकी योगी पुलिस के आगे एक न चलेगी. इसका उदाहरण झांसी में उस समय देखने को मिला जब घर के बाहर खड़ी लड़की से छेड़छाड़ कर भाग निकलने वाले शोहदे पुलिस के हत्थे चढ़ गये. पकड़ने के बाद पुलिस ने शोहदों की खबर ली तो सारी मजनू गिरी उतर गई और लंगड़ाते हुए हाथ जोड़कर तोते की तरह बोलने लगे कि सारी लड़कियां मेरी बहनें होंगी. आगे से गलती नहीं होगी. 

दरअसल, पकड़े गए शोहदों की एक हरकत का वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था. जिसके बाद पुलिस हरकत में आई थी. हालांकि पीड़ित लड़की या उसके परिवार ने लोक लाज के भय से इसकी शिकायत नहीं की थी. मामला झांसी जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र का है. जहां पुलिस को शिकायतें मिल रहीं थीं कि दतियागेट इलाके में कुछ लड़के राह चलती लड़कियों पर फब्तियां कसते हैं और अश्लील हरकत कर भाग जाते हैं.

पुलिस ने ली खबर तो मांगने लगे माफी

यही लड़के कुछ दिन पहले घर के बाहर खड़ी लड़की से छेड़खानी कर बाइक से भाग निकले थे. यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी. वीडियो वायरल होने के बाद कोतवाली पुलिस ने एंटी रोमियो टीम को इन शोहदों की धरपकड़ में लगाया. जिसमें एंटी रोमियो/मिशन शक्ति टीम के उप निरीक्षक ओमपाल द्वारा पुलिस बल के साथ चेकिंग शुरू की गई. तभी पुलिस के हत्थे दो शोहदे चढ़ गए. जबकि तीसरा भाग निकला.

पकड़े गए शोहदों ने अपना नाम शैंकी साहू और प्रिंस वर्मा बताया. जबकि फरार चल रहे शोहदे का नाम यूडी वर्मा बताया जा रहा है. पकडे़ गए शोहदों को थाने लाकर खबर ली गई तो उनकी सारी मजनूगिरी निकल गई. जब पुलिस ने दोनों को बाहन निकाला तो लंगड़ाते हुए नजर आए. साथ ही दोनों शोहदे माफी भी मांगते नजर आए और कहने लगे कि अब गलती नहीं होगी. सारी लड़कियां मेरी बहन होंगी. 
 

