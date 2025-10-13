'फ्लाइंग किस' पर बवाल... युवती ने छेड़खानी करने पर लड़के को पीटा, जवाब में आरोपी की फैमिली ने पीड़ित पक्ष को घर में घुसकर मारा, 15 पर FIR

MP News: धार जिले के अमझेरा में फ्लाइंग किस (Flying Kiss) को लेकर विवाद छिड़ गया. युवती के परिजनों ने बाइक रुकवाकर युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद दोनों पक्षों में तीखी झड़प और मारपीट हुई. यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है.

यह घटना अमझेरा थाना इलाके की है. बाइक से जा रहे एक युवक ने राह चलती युवती को फ्लाइंग किस दिया. इसके तुरंत बाद युवती और उसके साथियों ने बाइक रुकवाकर आरोपी युवक समेत उसके दोस्तों को पीटना शुरू कर दिया.

बाद में आरोपी युवक ने भी अपने लोगों को बुला लिया और पीड़ित पक्ष के परिजनों के साथ जमकर मारपीट की. देखें VIDEO:-

घटना की सूचना मिलते ही अमझेरा पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की. अमझेरा पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर कुल 15 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है. पुलिस ने मारपीट के वायरल वीडियो को साक्ष्य के तौर पर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है.

