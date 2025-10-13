scorecardresearch
 

Feedback

'फ्लाइंग किस' पर बवाल... युवती ने छेड़खानी करने पर लड़के को पीटा, जवाब में आरोपी की फैमिली ने पीड़ित पक्ष को घर में घुसकर मारा, 15 पर FIR

MP News: युवती के परिजनों ने युवक को फ्लाइंग किस देने के आरोप में घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान दूसरे पक्ष के युवकों ने भी जवाबी कार्रवाई की और पीड़ित पक्ष को घर में घुसकर मारा.

Advertisement
X
सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल.(Photo:Screengrab)
सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल.(Photo:Screengrab)

MP News: धार जिले के अमझेरा में फ्लाइंग किस (Flying Kiss) को लेकर विवाद छिड़ गया. युवती के परिजनों ने बाइक रुकवाकर युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद दोनों पक्षों में तीखी झड़प और मारपीट हुई. यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है.

यह घटना अमझेरा थाना इलाके की है. बाइक से जा रहे एक युवक ने राह चलती युवती को फ्लाइंग किस दिया. इसके तुरंत बाद युवती और उसके साथियों ने बाइक रुकवाकर आरोपी युवक समेत उसके दोस्तों को पीटना शुरू कर दिया.

बाद में आरोपी युवक ने भी अपने लोगों को बुला लिया और पीड़ित पक्ष के परिजनों के साथ जमकर मारपीट की.  देखें VIDEO:- 

सम्बंधित ख़बरें

dhar murder case
धार में मां के सामने मासूम की हत्या 
मां के सामने मासूम की हत्या से दहशत में ग्रामीण.(Photo: Screengrab)
मां के सामने 5 साल के बेटे का सिर काट डाला, MP के धार में हैरान कर देने वाली वारदात 
MP पुलिस जांच में जुटी. (Photo: Representational)
3 साल के मासूम की हत्या, गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट 
PM Modi Dhar Speech
धार में PM मोदी, जन्मदिन पर किसानों-महिलाओं को सौगात; पूरा भाषण 
pm modi in dhar mp
धार से PM मोदी का पाकिस्तान पर वार, बोले... 

घटना की सूचना मिलते ही अमझेरा पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की. अमझेरा पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर कुल 15 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है. पुलिस ने मारपीट के वायरल वीडियो को साक्ष्य के तौर पर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है. 

(इनपुट:- छोटू शास्त्री)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement