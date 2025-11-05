झांसी: गेंदबाजी के बाद पानी पिया, उल्टी होते ही बेहोश होकर गिर पड़ा, क्रिकेट के मैदान में युवक की मौत से पसरा मातम

उत्तर प्रदेश के झांसी से मौत का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां क्रिकेट खेलते समय अचानक एक युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान करीब 30 वर्षीय रविन्द्र अहिरवार के रूप में हुई है. वह झांसी में एलआईसी में विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत थे. मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. रविन्द्र पूरी तरह स्वस्थ थे और रोजमर्रा की तरह आज सुबह भी उठ कर पिता के साथ चाय पी थी.

घटना सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के जीआईसी मैदान की है. रविन्द्र सुबह क्रिकेट खेलने मैदान गए थे. टीम के साथियों के अनुसार वह बॉलिंग कर रहे थे. इसी दौरान उन्हें प्यास लगी और उन्होंने पानी पिया. पानी पीते ही अचानक उल्टी हुई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े. साथी खिलाड़ी उन्हें तुरंत झांसी मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

क्रिकेट खेलते वक्त युवक की मौत

छोटे भाई अरविंद ने बताया कि रविन्द्र घर से बिल्कुल सामान्य हालत में निकले थे. वह दो साल पहले एलआईसी में विकास अधिकारी बने थे और परिवार में खुशियां थीं. परिवार के अनुसार वह खेलते समय ही अचानक बीमार पड़े और कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो गई. उनकी मौत से परिवार, दोस्त और सहकर्मी सदमे में हैं.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

झांसी मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉ. सचिन माहौर ने बताया कि युवक मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था. मौत का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट होगा. उन्होंने कहा कि खेल या व्यायाम के दौरान अचानक ज्यादा पानी पीने से भी दिक्कत हो सकती है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

