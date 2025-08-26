scorecardresearch
 

झांसी में सरकारी खाद बिक्री केंद्र पर जमकर हुई मारपीट, चले ईंट-पत्थर- Video

उत्तर प्रदेश के झांसी में खाद बिक्री को लेकर अब मारामारी शुरू हो गई है. सोमवार को तो मऊरानीपुर पीसीएफ केंद्र पर खाद की बिक्री को लेकर हंगामा हो गया. इस दौरान ईंट-पत्थर भी चल गए.

झांसी के खाद बिक्री केंद्र पर बवाल. (Photo: Screengrab)
झांसी की मऊरानीपुर तहसील के पीसीएफ केंद्र पर सोमवार की शाम को उस समय हंगामा हो गया जब सुबह से शाम तक लाइन में लगे किसानों का सब्र टूट गया. जिसके बाद वहां पर मौजूद किसानों और बिक्री केंद्र के कर्मचारियों में धक्का-मुक्की हो गई. जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति द्वारा बिक्री केंद्र के गेट पर ईंट से हमला किया जा रहा है. वहीं थोड़ी ही देर में उसकी कुछ लोगों के साथ मारपीट भी होती है. 

बवाल बढ़ता देख लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामे को शांत कराया. लाइन में लगे किसान राजवीर सिंह का कहना है कि वह सुबह 4 बजे अपनी मां को खाद लेने के लिए लाइन में लगा कर गया था. शाम को 5 बजे तक उसकी मां लाइन में लगी रही, जिसकी तबीयत खराब भी हो रही थी. इसके बाद वह केंद्र में जाकर पूछा की 5 बज रहे हैं, अभी तक खाद क्यों नहीं मिली. जिसके बाद वहां पर मौजूद कुछ दबंग लोगों ने उसे अंदर खींचा. साथ ही उसके साथ मारपीट भी शुरू कर दी. 

केंद्र प्रभारी ने कही ये बात

केंद्र प्रभारी यदुनाथ सिंह ने बताया कि केंद्र पर भीड़ अत्यधिक होने के चलते खाद वितरण में समस्या आ रही है. हम सुबह से ही खाद बराबर बांट रहे हैं, लेकिन शाम 5 बजे के बीच राजवीर नाम का एक व्यक्ति आया और गाली गलौज कर पत्थर बाजी करने लगा. खाद बिक्री केंद्र के गेट पर उसने पत्थर मारना शुरू कर दिए. जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई.

