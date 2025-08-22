झांसी: महिला की लाश के टुकड़े-टुकड़े कर हो गया था फरार, अब मुठभेड़ में पकड़ा गया 25 हजार का इनामी

यूपी के झांसी में महिला रचना यादव की हत्या के बाद लाश के टुकड़े करने का मामला सामने आया था. इसी केस में फरार चल रहे 25 हजार के इनामी आरोपी प्रदीप अहिरवार को एनकाउंटर को दौरान पकड़ लिया गया. उसके दाहिने पैर में गोली लगी है, जिससे वह घायल हो गया. घायल हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने उसके पास से असलहा और खोखा कारतूस बरामद किया है.

बता दें कि 13 अगस्त को झांसी के टोड़ीफतेहपुर इलाके में महिला की लाश के टुकडे़ किशोरपुरा गांव के कुएं में मिले थे. इसके बाद 20 अगस्त को सिर और दोनों पैर नदी में मिले. इसके बाद पुलिस ने शिनाख्त कराई तो पता चला कि शव रचना यादव नाम की महिला का है. इस मामले में पुलिस ने पूर्व प्रधान संजय पटेल और उसके भतीजे संदीप पटेल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इनका साथी प्रदीप अहिरवार फरार चल रहा था.

पुलिस ने प्रदीप पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया. फरार चल रहे आरोपी प्रदीप अहिरवार को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही थीं. इसी बीच बीती रात प्रदीप अहिरवार का ग्राम दुगारा के पास पुलिस से आमना-सामना हो गया. पुलिस ने जब उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी.

पुलिस ने अपना बचाव करते हुए काउंटर अटैक किया, जिसमें प्रदीप अहिरवार के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया. इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया. उसके पास से पुलिस को बाइक, तमंचा और खोखा कारतूस बरामद हुआ है. घायल हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया.

एसपी ग्रामीण डॉ. अरविंद कुमार ने कहा कि टोडीफतेहपुर में थाना पुलिस और स्वाट टीम के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक बदमाश से मुठभेड़ हुई है. बदमाश को गोली लगी है. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह टोडीफतेहपुर थाना क्षेत्र में हुई घटना में वांटेड है. इस पर 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था. उसके पास से एक बाइक, तमंचा और खोखा कारतूस बरामद हुआ है.

