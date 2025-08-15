scorecardresearch
 

बिहार: वैशाली में एनकाउंटर, STF ने 50 हजार के इनामी बदमाश अरविंद साहनी को किया ढेर

वैशाली के चिंतामणिपुर में देर रात हुई पुलिस मुठभेड़ में 50 हजार के इनामी और कुख्यात अपराधी अरविंद साहनी को STF ने ढेर कर दिया. अरविंद पर कई बड़ी वारदातों में शामिल होने का आरोप था, जिसमें छत्तीसगढ़ का सोना लूट कांड भी शामिल है. मुठभेड़ में STF का एक जवान घायल हो गया, जबकि पुलिस ने मौके पर भारी सुरक्षा तैनात कर दी.

मारा गया कुख्यात अरविंद साहनी (Photo: Screengrab)
मारा गया कुख्यात अरविंद साहनी (Photo: Screengrab)

बिहार में अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए STF और वैशाली पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में 50 हजार के इनामी कुख्यात अपराधी अरविंद साहनी को मुठभेड़ में मार गिराया. यह मुठभेड़ वैशाली जिले के चिंतामणिपुर में देर रात हुई, जब पुलिस को सूचना मिली कि अरविंद अपने साथियों के साथ किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहा है.

अरविंद साहनी उत्तर बिहार के कई जिलों में गंभीर आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है. वह छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सोना लूट कांड का मास्टरमाइंड भी था. बिहार पुलिस ने उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. 

STF की कार्रवाई में मारा गया अरविंद साहनी

पुलिस के अनुसार, सूचना मिलने के बाद STF और स्थानीय पुलिस ने चिंतामणिपुर में घेराबंदी की, जिस पर अरविंद और उसके साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी है. जवाबी कार्रवाई में अरविंद को गोली लगी और वह मौके पर ढेर हो गया.

घटना के दौरान STF का एक जवान भी गोली लगने से घायल हुआ, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने घटनास्थल पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया और इलाके में तलाशी अभियान चलाया.

कुख्यात अपराधी था अरविंद साहनी

अरविंद साहनी का आपराधिक इतिहास लंबा रहा है, वह वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के साहथा वार्ड नंबर दो का रहने वाला था और शिवजी साहनी का बेटा था. 28 मई को वह समस्तीपुर कोर्ट हाजत से सुरक्षा गार्ड को धक्का देकर फरार हो गया था, जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी.

वैशाली एसपी ललित मोहन शर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई STF और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने किया है. उन्होंने कहा कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सख्त कदम जारी रहेंगे.
 

