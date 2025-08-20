scorecardresearch
 

झांसी: ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, प्रेमी ने भतीजे संग प्रेमिका की हत्या कर शव के किए थे 7 टुकड़े, दोनों गिरफ्तार

झांसी में 7 दिन से पुलिस को चुनौती दे रहे अंधे कत्ल का खुलासा हो गया है. महिला शादी के लिए प्रेमी पर दबाव डाल रही थी, जिससे परेशान होकर उसने अपने भतीजे और साथी संग गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. पहचान छिपाने के लिए शव के 7 टुकड़े कर अलग-अलग जगह फेंक दिए गए. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जबकि एक फरार है.

महिला की हत्या के आरोप में दो गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

झांसी में उस अंधे कत्ल का खुलासा हो गया है जिसने पूरे जिले की पुलिस की नींद उड़ा दी थी. मामला टोड़ीफतेहपुर थाना क्षेत्र के किशोरपुरा जंगल का है. यहां 13 अगस्त को एक कुएं से बोरियों में महिला के शव के टुकड़े मिले थे. शुरुआत में सिर्फ धड़ और हाथ बरामद हुए, जबकि सिर और पैर गायब थे.

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने 18 टीमों का गठन किया. पुलिस ने सौ से अधिक गांवों में पूछताछ की और 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले. सात दिन की मेहनत के बाद महिला की पहचान रचना यादव, निवासी मैलवारा थाना चंदेरा, जिला टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश) के रूप में हुई.

पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर का खुलासा

जांच में सामने आया कि ग्राम महेबा का पूर्व प्रधानपति संजय पटेल रचना से लिव-इन रिलेशन में था. महिला शादी और पैसों के लिए दबाव बना रही थी. इससे परेशान होकर संजय ने अपने भतीजे संदीप पटेल और साथी प्रदीप अहिरवार के साथ मिलकर रचना की हत्या कर दी. पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि पहले इंडिगो कार में गला दबाकर हत्या की गई और फिर शव को सात टुकड़ों में काटा गया.

पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया

धड़ और हाथ कुएं में फेंके गए जबकि सिर और पैर नदी में डाल दिए गए. पुलिस ने सभी टुकड़े बरामद कर लिए हैं. फिलहाल संजय पटेल और संदीप पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरा आरोपी प्रदीप फरार है. एसएसपी ने इस मामले का पर्दाफाश करने वाली टीम को 50 हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की है.

