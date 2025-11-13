scorecardresearch
 

Feedback

लॉक नहीं खुला तो बाइक पकड़कर उठा ले गए चोर... झांसी में चोरी का अनोखा मामला

उत्तर प्रदेश के झांसी से चोरी की एक अजीब घटना सामने आई है. यहां चोरों से जब एक बाइक का लॉक नहीं खुला तो वो बाइक पकड़कर उठा ले गए. चोरी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.

Advertisement
X
झांसी में बाइक की अनोखी चोरी. (Photo: Screengrab)
झांसी में बाइक की अनोखी चोरी. (Photo: Screengrab)

यूं तो बाइक चोरी की घटनाएं आपने बहुत देखी होगी लेकिन झांसी में जिस प्रकार बाइक चोरी की घटना हुई है उसने सभी को हैरान कर दिया. चोरी करने गए चोरों से जब लॉक नहीं खुला तो एक व्यक्ति ने आगे से बाइक उठाई और दूसरे से ने पीछे से. इसके बाद वह उसे लेकर भाग गए. यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. मामले को लेकर पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है.

दरअसल सोशल मीडिया पर 20 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा सकता है कि घर के बाहर बाइक खड़ी हुई है. बाइक चोरी करने गए चोरों से जब लॉक नहीं खुला तो एक ने बाइक को उठा लिया और दूसरे ने हैंडल पकड़ लिया. इसके बाद दोनों उस बाइक को लेकर भाग गए. वायरल हो रहे वीडियो के बारे में जब सदर बाजार थाना प्रभारी योगेश प्रताप से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में है.

 यह भी पढ़ें: हॉस्टल के पास चोरी- चोरी मुलाकात और खूनी खेल... गर्लफ्रेंड को सरेराह गोली मारकर खुद किया सुसाइड

सम्बंधित ख़बरें

Police bust theft case
बिजनौर: 6 करोड़ की चोरी का खुलासा, परिवार के 7 सदस्य गिरफ्तार, एक आरोपी मुठभेड़ में घायल 
Theft at IPS officer's house in Lucknow (AI-Generated)
MP: जहां रहते हैं IAS-IPS और मंत्री, वहां डिप्टी रेवेन्यू कमिश्नर के बंगले में चोरों ने लगाई सेंध 
UP ATS detained a medical student from Jammu from Kanpur for questioning in the Delhi blast case
दिल्ली ब्लास्ट केस में UP ATS का एक्शन, कानपुर से मेडिकल स्टूडेंट को उठाया, डॉ. शाहीन के संपर्क में था 
अपना दल (एस) MLA ने PWD अधिकारी को धमकाया, Video 
Woman commits suicide
बेटे की पबजी गेम की लत से परेशान मां ने की खुदकुशी, मंदिर के कमरे में फंदे से लटका मिला शव 

9 तारीख  की है घटना 

छानबीन में पता चला है कि यह घटना 9 तारीख की है. जिसकी सदर बाजार थानान्तर्गत सिमराहा निवासी रामकुमार राय ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में कहा गया है कि घर के बाहर उनकी बाइक क्रमांक यूपी-93 बीजे 7299 खड़ी थी. जिसे अज्ञात चोर चोरी कर ले गए. 

Advertisement

रामकुमार राय की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. साथ ही सीसीटीवी कैमरे के आधार पर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है. पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement