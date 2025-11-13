लॉक नहीं खुला तो बाइक पकड़कर उठा ले गए चोर... झांसी में चोरी का अनोखा मामला

यूं तो बाइक चोरी की घटनाएं आपने बहुत देखी होगी लेकिन झांसी में जिस प्रकार बाइक चोरी की घटना हुई है उसने सभी को हैरान कर दिया. चोरी करने गए चोरों से जब लॉक नहीं खुला तो एक व्यक्ति ने आगे से बाइक उठाई और दूसरे से ने पीछे से. इसके बाद वह उसे लेकर भाग गए. यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. मामले को लेकर पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है.

दरअसल सोशल मीडिया पर 20 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा सकता है कि घर के बाहर बाइक खड़ी हुई है. बाइक चोरी करने गए चोरों से जब लॉक नहीं खुला तो एक ने बाइक को उठा लिया और दूसरे ने हैंडल पकड़ लिया. इसके बाद दोनों उस बाइक को लेकर भाग गए. वायरल हो रहे वीडियो के बारे में जब सदर बाजार थाना प्रभारी योगेश प्रताप से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में है.

9 तारीख की है घटना

छानबीन में पता चला है कि यह घटना 9 तारीख की है. जिसकी सदर बाजार थानान्तर्गत सिमराहा निवासी रामकुमार राय ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में कहा गया है कि घर के बाहर उनकी बाइक क्रमांक यूपी-93 बीजे 7299 खड़ी थी. जिसे अज्ञात चोर चोरी कर ले गए.

रामकुमार राय की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. साथ ही सीसीटीवी कैमरे के आधार पर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है. पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

