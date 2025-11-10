हॉस्टल के पास चोरी- चोरी मुलाकात और खूनी खेल... गर्लफ्रेंड को सरेराह गोली मारकर खुद किया सुसाइड

उत्तर प्रदेश के झांसी में रविवार दोपहर एक युवक ने पहले प्रेमिका को गोली मारी और फिर खुद को गोली मार ली. गोली लगने पर प्रेमी की मौत हो गई जबकि प्रेमिका घायल है जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. प्रेमिका यूनिवर्सिटी में MBA की छात्रा बताई जा रही है और दोनों ललितपुर जिले के रहने वाले हैं.

और पढ़ें

घायल प्रेमिका का नाम कार्तिका चौबे और प्रेमी का नाम मनीष साहू था. युवती यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती थी. रविवार दोपहर में दोनों यूनिवर्सिटी हॉस्टल के पास आये हुए थे और आपस मे बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान मनीष ने अचानक कृतिका को गोली मार दी. इसके बाद उसने खुद को भी उसी तमंचे से गोली मार ली.

गोली चलने की आवाज सुनकर वहां अफरा तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, और राहगीरों की मदद से दोनों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. डॉक्टरों ने मनीष को मृत घोषित कर दिया जबकि कृतिका की हालत गंभीर होने पर इलाज शुरू कर दिया गया है. घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है.

Advertisement

एसएसपी झांसी ने बताया कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के पास 25 वर्षीय युवक मनीष साहू ने पहले युवती को गोली मारी. इसके बाद खुद को गोली मार ली. दोनों को मेडिकल कॉलेज लाया गया. जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया जबकि युवती को इलाज दिया जा रहा है. दोनों ललितपुर के रहने वाले हैं और युवती यूनिवर्सिटी की छात्रा. अभी तक प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि कुछ निजी व्यवहार के कारण यह हुआ है. बाकी परिजनों के आने के बाद स्प्ष्ट होगा.

---- समाप्त ----