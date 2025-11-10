scorecardresearch
 

Feedback

हॉस्टल के पास चोरी- चोरी मुलाकात और खूनी खेल... गर्लफ्रेंड को सरेराह गोली मारकर खुद किया सुसाइड

झांसी में रविवार दोपहर ललितपुर के युवक मनीष साहू ने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के पास अपनी प्रेमिका कृतिका चौबे को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली से उड़ा लिया. मनीष की मौत हो गई जबकि कृतिका गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती है. पुलिस ने तमंचा बरामद कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
गर्लफ्रेंड को सरेराह गोली मारकर युवक ने खुद किया सुसाइड (Photo: ITG)
गर्लफ्रेंड को सरेराह गोली मारकर युवक ने खुद किया सुसाइड (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के झांसी में  रविवार दोपहर एक युवक ने पहले प्रेमिका को गोली मारी और फिर खुद को गोली मार ली.  गोली लगने पर प्रेमी की मौत हो गई जबकि प्रेमिका घायल है जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. प्रेमिका यूनिवर्सिटी में MBA की छात्रा बताई जा रही है और दोनों ललितपुर जिले के रहने वाले हैं.

घायल प्रेमिका का नाम कार्तिका चौबे और प्रेमी का नाम मनीष साहू था. युवती यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती थी. रविवार दोपहर में दोनों यूनिवर्सिटी हॉस्टल के पास आये हुए थे और आपस मे बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान मनीष  ने अचानक कृतिका को गोली मार दी. इसके बाद उसने खुद को भी उसी तमंचे से गोली मार ली.

गोली चलने की आवाज सुनकर वहां अफरा तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, और राहगीरों की मदद से दोनों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. डॉक्टरों ने मनीष को मृत घोषित कर दिया जबकि कृतिका की हालत गंभीर होने पर इलाज शुरू कर दिया गया है. घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है.

सम्बंधित ख़बरें

police team
बागपत की खूनी रात.... दो सिरफिरे, डबल मर्डर और पुलिस पर फायरिंग, गोलियों से दहला जिला 
बॉयफ्रेंड पर हमला, गर्लफ्रेंड से गैंगरेप... तमिलनाडु पुलिस ने तीन दरिदों को ऐसे धर दबोचा 
गर्लफ्रेंड को गोली मारकर किया सुसाइड 
फंदे पर लटका मिला छात्रा का शव 
मां की मौत के बाद उदास रहती थी 15 साल की खुशी. (File Photo: ITG)
मां की मौत, पिता ने कर ली शादी... अब छात्रा का फंदे से लटका मिला शव 
Advertisement

एसएसपी झांसी ने बताया कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के पास 25 वर्षीय युवक मनीष साहू ने पहले युवती को गोली मारी. इसके बाद खुद को गोली मार ली. दोनों को मेडिकल कॉलेज लाया गया. जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया जबकि युवती को इलाज दिया जा रहा है. दोनों ललितपुर के रहने वाले हैं और युवती यूनिवर्सिटी की छात्रा. अभी तक प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि कुछ निजी व्यवहार के कारण यह हुआ है. बाकी परिजनों के आने के बाद स्प्ष्ट होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement