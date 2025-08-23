scorecardresearch
 

झांसी: सड़क पार कर रही महिला को डंपर ने कुचला, Video देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

उत्तर प्रदेश के झांसी में सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला को एक डंपर ने कुचल दिया. जिससे महिला घायल हो गई. फिलहाल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

झांसी में डंपर ने महिला को कुचला. (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से सड़क दुर्घटना का एक भयभीत कर देने वाला वीडियो सामने आया है. जिसको देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. यहां रक्सा थाना क्षेत्र के पुनावली रोड पर जब एक वृद्ध महिला अपने मकान से सड़क पार कर रही थी, तभी वह अचानक सामने से चले आ रहे डंपर की चपेट में आ गई. जिससे महिला घायल हो गई. मौके पर मौजूद लोगों द्वारा घायल महिला को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया. जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

जानकारी के अनुसार झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र स्थित कल्ली टोरिया में 65 वर्षिय कुसमा अहिरवार अपने परिवार के साथ रहती हैं. शुक्रवार की सुबह वह अपने मकान के सामने बाड़े में बकरियों को चारा डालने जा रही थीं. तभी सड़क पार करते समय पुनावली रोड की ओर जा रहे गिट्टी से भरे एक डंपर से वह टकरा गईं और उसके नीचे आ गईं. जिस कारण वह बुरी तरह से घायल हो गईं.

आसपास मौजूद परिवार और क्षेत्र के लोगों ने डंपर को रुकवा कर सूचना पुलिस को दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से कुसमा को इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज भेजा. जहां उनकी हालात नाजुक बनी हुई है. फिलहाल पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

वहीं यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. घायल मिला के बेटे विशन ने बताया कि मेरी मां निकल रही थी, तभी ट्रक वाले ने टक्कर मार दी. जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई. उसका इलाज जारी है, लेकिन हालत नाजुक बनी हुई है. 

---- समाप्त ----
