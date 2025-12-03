scorecardresearch
 
जेवर एयरपोर्ट साइट से 15 लाख की केबल चोरी का खुलासा, इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट साइट पर हुई 15 लाख की एल्युमिनियम केबल चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है. चेकिंग के दौरान पकड़े गए कैन्टर से केबल मिलने पर इंजीनियर शिवम शर्मा सहित चार लोग गिरफ्तार हुए. आरोपियों ने रात में केबल निकालकर कबाड़ी को बेचने की बात कबूल की. चोरी का मामला एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Bhupinder Chaudhary/ITG)
ग्रेटर नोएडा पुलिस ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट साइट पर हुई बड़ी चोरी का खुलासा करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों में साइट पर तैनात इंजीनियर शिवम शर्मा भी शामिल है, जिसे इस गैंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है. पुलिस ने इनके कब्जे से लगभग 15 लाख रुपये की नई एल्युमिनियम केबल, एक फर्जी नंबर प्लेट लगा टाटा कैन्टर और एक स्विफ्ट कार बरामद की है.

चेकिंग के दौरान पकड़ा गया गिरोह

एडीसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार के अनुसार, 3 दिसंबर की रात जीबीयू चौराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस को एक कैन्टर और उसके पीछे चल रही स्विफ्ट कार संदिग्ध लगी. रोकने का इशारा करने पर वाहन चालक भागने लगे, लेकिन पुलिस ने दोनों गाड़ियों को तुरंत घेरकर रोक लिया. कैन्टर की तलाशी लेने पर उसमें नई एल्युमिनियम केबलें मिलीं.

पूछताछ में पता चला कि जेवर एयरपोर्ट पर कार्यरत इंजीनियर शिवम शर्मा ने ही चोरी की योजना बनाई थी. उसने अपने ड्राइवर इरशाद, हेल्पर सिराज और कबाड़ी इजहार उर्फ सोनू के साथ मिलकर कई बार केबल चोरी कर कबाड़ी को बेचने की साजिश रची थी. आरोपी रात के समय केबल निकालकर कैन्टर में भर लेते थे ताकि किसी को शक न हो.

सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

एयरपोर्ट साइट से इतनी बड़ी चोरी सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. खास बात यह है कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया था और उसके तुरंत बाद यह चोरी होना चिंताजनक है.

फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस चोरी में और कौन-कौन लोग शामिल थे और पूरा नेटवर्क कितनी दूर तक फैला है.

