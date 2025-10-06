जावेद हबीब और बेटे अनस पर करोड़ों की ठगी का आरोप... अब तक 13 FIR दर्ज, लगेगा गैंगस्टर एक्ट!

मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे अनस हबीब पर करोड़ों रुपये की ठगी का आरोप लगा है. दोनों पर आरोप है कि वे लोगों को 50 से 75 प्रतिशत मुनाफे का लालच देकर, उनसे बिटकॉइन और बाइनेंस कॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में निवेश कराते थे. उत्तर प्रदेश के संभल, अमरोहा और मुरादाबाद जिले के पीड़ितों की शिकायत पर जावेद हबीब और उनके बेटे अनस के खिलाफ अब तक 13 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं. सबसे पहला केस संभल के रायसत्ती थाने में दर्ज हुआ था.

पीड़ितों ने हबीब और उनके बेटे पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 2023 में संभल के सरायतरीन इलाके में स्थित मैरिज लॉन 'रॉयल पैलेस' में आयोजित एक सेमिनार में फॉलिकल ग्लोबल कंपनी (FLC) के नाम पर लोगों को 50-75% मुनाफे का लालच देकर उनसे बिटकॉइन और बाइनेंस कॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में निवेश कराया. इससे 150 से अधिक पीड़ितों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन मुनाफा तो छोड़िए उनका मूलधन भी नहीं लौटा.

पुलिस की जांच में पाया गया कि सैफुल नामक व्यक्ति ने जावेद हबीब और उनके बेटे अनस के नाम पर लोगों से पैसे इकट्ठा कर फॉलिकल ग्लोबल कंपनी खातों में ट्रांसफर किए. जावेद हबीब की ठगी का शिकार होने वाले लोगों ने कुछ दिन पहले संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई से मुलाकात की थी. एसपी बिश्नोई ने पीड़ितों को उनकी पाई-पाई वापस दिलाने का आश्वासन दिया था. आजतक से बातचीत में संभल एसपी ने कहा था कि अगर आरोपियों ने लोगों का पैसा नहीं लौटाया तो उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा भी चलेगा.

Advertisement

पीड़ितों का कहना है कि उनको 1 साल के अंदर 50 से 75% मुनाफा दिए जाने का लालच देकर जावेद हबीब और उनके बेटे अनस ने उनसे बिटकॉइन और बाइनेंस कॉइन में इंवेस्टमेंट कराया. जब इंवेस्टर अपना पैसा वापस मांगने गए तो उनसे कहा गया कि कंपनी बंद हो गई है. जावेद हबीब और उनके बेटे अनस ने भी पीड़ितों से मुलाकात नहीं की. पीड़ितों ने जावेद हबीब, उनके बेटे अनस हबीब, सैफुल और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है. सैफुल को फॉलिकल ग्लोबल कंपनी का डायरेक्टर बताया गया था.

---- समाप्त ----