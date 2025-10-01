scorecardresearch
 

Feedback

'मुसलमान हर कुर्बानी देने के लिए तैयार...', I Love Muhammad विवाद पर पुलिस कार्रवाई की जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने की निंदा

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर और नारे लगाने पर यूपी पुलिस की कार्रवाई को नाइंसाफी बताया. उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत मुसलमानों के ईमान का अहम हिस्सा है और इसके बिना सब अधूरा है. मदनी ने सरकार से भावनाओं का सम्मान करने और मुस्लिम युवाओं से धैर्य, समझदारी व कानूनी रास्ता अपनाने की अपील की.

Advertisement
X
जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की. (File Photo: ITG)
जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की. (File Photo: ITG)

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने 'आई लव मोहम्मद' नारे और पोस्टर पर की गई यूपी पुलिस की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है. उन्होंने इसे पूरी तरह नाइंसाफी बताते हुए कहा कि पैगंबर मोहम्मद मुसलमानों के लिए सब कुछ हैं और इस तरह की कार्रवाई लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है.

पैगंबर से मोहब्बत है ईमान की बुनियाद
मौलाना मदनी ने कहा कि मुसलमान अल्लाह की रज़ा सिर्फ मोहम्मद की मोहब्बत, इजाजत और उनकी सीरत पर अमल करके हासिल करते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता पैगंबर मोहम्मद की मोहब्बत से होकर गुजरता है और उनके बिना ईमान अधूरा रह जाता है. यही वजह है कि मुसलमान मोहम्मद पैगंबर के नाम और सम्मान के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं.

पैगंबर की सीरत है रहमत का पैग़ाम
उन्होंने कहा कि असली ईमानदारी यही है कि एक मुसलमान पैगंबर मोहम्मद को अपना आदर्श और मार्गदर्शक बनाए, न कि उन्हें विवाद या प्रतिक्रियाओं का विषय बनाए. पैगंबर की इज़्ज़त और ताज़ीम का तकाज़ा है कि उनके संदेश को रहमत और इंसानियत का पैग़ाम मानकर आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा है.

सम्बंधित ख़बरें

अभिभावकों की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. (Photo: ITG)
'पापा! टीचर ने स्कूल में जबरन लिखवाया I Love Mohammad', अब UP के इस शहर में विवाद 
jamiat ulema e hind organized dinner
असम के बुल्डोजर एक्शन से बिहार SIR तक, जमीयत के डिनर में इन मुद्दों पर हुई बात 
Rajbhars sharp comments on madrasas!
मदनी के बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने दी प्रतिक्रिया, देखें क्या बोले? 
Arshad Madani Jamiat Ulema-e-Hind on Pahalagam Attack
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा, कहा- सरकार के हर कदम का करेंगे समर्थन 
Waqf Law News
'मामला वक्फ का नहीं...', वक्फ कानून पर बोले मौलाना मदनी 
Advertisement

सरकार और युवाओं से अपील
मौलाना मदनी ने उत्तर प्रदेश सरकार से अपील की कि वह जनता की भावनाओं का ध्यान रखे और नारे या पोस्टर लगाने मात्र पर गिरफ्तारियां जैसी अन्यायपूर्ण कार्रवाई न करे. साथ ही उन्होंने मुस्लिम युवाओं को नसीहत दी कि वे धैर्य और समझदारी से काम लें, कानूनी और लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात रखें और दुश्मनों की साज़िशों से सतर्क रहें.

बरेली हिंसा में अब तक 81 गिरफ्तारियां
बरेली हिंसा के बाद तौकीर रजा मामले में अब तक 81 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. आज आठ गिरफ्तारी हुई है. कल तक 73 गिरफ्तारी हुई थी. गिरफ्तार आरोपियों में डॉक्टर नफीस भी शामिल हैं जो मौलाना तौकीर रज़ा खान के राइट हैंड हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement