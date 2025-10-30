शामली: मंदिर के लिए सपा सांसद इकरा हसन का बड़ा ऐलान, सांसद निधि से देंगी 10 लाख रुपये; बीजेपी पर जमकर बरसीं

यूपी के शामली में सांसद इकरा हसन ने बाबा समनदास मंदिर के निर्माण के लिए अपनी सांसद निधि से 10 लाख रुपये दान देने की घोषणा की. इकरा हसन कैराना से सपा की सांसद हैं. उन्होंने बीजेपी सरकार पर जनकल्याण के कार्यों में जातिगत भेदभाव करने का आरोप भी लगाया.

शामली जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र के उन कस्बे में 27 अक्टूबर को ज्ञान भिक्षु महाराज की 173वीं जयंती मनाई गई. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैराना सांसद इकरा हसन ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार जनता के हितकारी कार्यों में रुकावटें पैदा करती है और जाति-बिरादरी के दबाव से भयभीत रहती है. उन्होंने कहा, "सरकार को जनसेवा से ऊपर जातिगत समीकरणों का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे वंचित वर्गों का नुकसान हो रहा है."

धार्मिक सद्भाव और सामाजिक एकता का संदेश देते हुए, सांसद इकरा हसन ने इस मौके पर एक बड़ी घोषणा की. उन्होंने बाबा समनदास मंदिर के निर्माण कार्य के लिए अपनी सांसद निधि से 10 लाख रुपये की धनराशि दान देने का ऐलान किया. उनकी इस पहल का उपस्थित श्रद्धालुओं ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया. सांसद ने कहा कि मंदिर निर्माण सामुदायिक विकास का प्रतीक है और ऐसे कार्यों से समाज में सद्भाव की भावना मजबूत होगी.

Advertisement

ज्ञान भिक्षु महाराज की जयंती पर आयोजित इस धार्मिक-सामाजिक समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, धार्मिक गुरुओं और बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया. सांसद की इस पहल का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया और कहा कि यह न केवल मंदिर के निर्माण में सहायक होगी, बल्कि क्षेत्र के धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगी.

वहीं, जिला प्रशासन ने इस आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की थी. कार्यक्रम का समापन भजन-कीर्तन और प्रसाद वितरण के साथ हुआ. इस मौके पर हजारों लोग आए हुए थे.

---- समाप्त ----