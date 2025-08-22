scorecardresearch
 

Feedback

नोएडा में Ice Cream विक्रेता को कॉलेज प्लेसमेंट में मिला 1.8 करोड़ का पैकेज? वायरल वीडियो का चौंकाने वाला सच आया सामने

ग्रेटर नोएडा के IIMT कॉलेज से जुड़े 1.8 करोड़ पैकेज वाले पोस्टर और आइसक्रीम विक्रेता के वायरल वीडियो की हकीकत सामने आ गई है. फैक्ट चेक में यह वीडियो भ्रामक निकला. आइसक्रीम विक्रेता शैलेंद्र ने माना कि वीडियो उसके दोस्त ने मजाक में बनाया था. कॉलेज प्रबंधन ने इसे संस्था को बदनाम करने की साजिश बताया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की.

Advertisement
X
नोएडा का वायरल वीडियो. (Photo: ARUN TYAGI/ITG)
नोएडा का वायरल वीडियो. (Photo: ARUN TYAGI/ITG)

ग्रेटर नोएडा से एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि IIMT कॉलेज के एक पोस्टर में जिस छात्र को 1.8 करोड़ के पैकेज पर नौकरी मिलने की बात कही गई है, वही युवक असल में आइसक्रीम बेचता है. वीडियो तेजी से लोगों के बीच पहुंचा और कॉलेज व छात्र की छवि पर सवाल खड़े कर दिए.

'आजतक' फैक्ट चेक की टीम ने जब इस वीडियो की पड़ताल की तो पूरा सच सामने आया. जांच में यह वीडियो भ्रामक पाया गया. दरअसल, वीडियो में दिख रहा युवक शैलेंद्र नाम का एक आइसक्रीम विक्रेता है, जो इटावा का रहने वाला है. उसका IIMT कॉलेज से कोई लेना-देना नहीं है. शैलेंद्र ने खुद बताया कि वायरल वीडियो उसके दोस्तों ने मजाक में बनाया था. उसे उम्मीद नहीं थी कि यह वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो जाएगा. शैलेंद्र ने इस मामले में पुलिस और कॉलेज प्रशासन से माफी मांग ली है और आश्वासन दिया है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी.

यह भी पढ़ें: 'डॉग्स को आजाद रहने दो...' ग्रेटर नोएडा में डॉग लवर्स का प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उठाई आवाज

सम्बंधित ख़बरें

Tragic incident in Greater Noida, 3 dead, 3 injured.
ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा, ट्रक से टकराई कार... 3 की गई जान 
noida dog lovers
ग्रेटर नोएडा में डॉग लवर्स का प्रदर्शन 
online gamble suicide
ग्रेटर नोएडा में B.Tech छात्र ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा- I am Sorry 
मेड 13वें फ्लोर से नीचे उतर रही थी.(Photo: AI-generated)
Lift में 45 मिनट तक फंसी रही महिला, सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर के खिलाफ खोला मोर्चा 
CISF
ग्रेटर नोएडा में CISF जवान ने किया सुसाइड 

शैलेंद्र ने बताया कि उसने सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की है और उसके दोस्त ने सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए यह वीडियो बनाया था. वीडियो वायरल होते ही शैलेंद्र खुद भी घबरा गया और उसने स्पष्ट कर दिया कि उसका IIMT कॉलेज से कोई संबंध नहीं है.

Advertisement

देखें वीडियो...

वहीं, IIMT कॉलेज के डायरेक्टर जनरल अंकुर जौहरी ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि कुछ अराजक तत्वों ने जानबूझकर कॉलेज की छवि खराब करने के लिए यह फर्जी वीडियो बनाया. उन्होंने साफ कहा कि पोस्टर में दिखने वाला युवक कॉलेज का एक होनहार छात्र है, जिसे लंदन की एक प्रतिष्ठित कंपनी में उच्च पैकेज पर नौकरी मिली है. उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए.

पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया. थाना नॉलेज पार्क पुलिस टीम ने वीडियो वायरल होने के बाद शैलेंद्र को थाने बुलाया. पूछताछ में शैलेंद्र ने कबूल किया कि यह वीडियो उसके दोस्तों ने मजाक में बनाया था. उसने घटना को लेकर माफी मांगी और पुलिस ने उसे कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया. फिलहाल, पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना सत्यापन के किसी भी वायरल वीडियो पर विश्वास न करें और अफवाह फैलाने से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement