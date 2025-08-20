'डॉग्स को आजाद रहने दो...' ग्रेटर नोएडा में डॉग लवर्स का प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उठाई आवाज

ग्रेटर नोएडा में स्ट्रे डॉग्स को लेकर डॉग लवर्स ने जोरदार प्रदर्शन किया. हाथों में बैनर-पोस्टर लेकर गौर सिटी मॉल के बाहर लोग इकट्ठा हुए और वी वांट जस्टिस के नारे लगाए. डॉग लवर्स ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रे डॉग्स को लेकर दिया गया अपना निर्णय वापस लेना चाहिए.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली एनसीआर में स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम में भेजने के निर्णय को लेकर लगातार डॉग लवर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी को लेकर ग्रेटर नोएडा के बिसरख क्षेत्र के गौर सिटी मॉल के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया. यहां भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और बैनर और पोस्टर लेकर नारेबाजी की.

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि शेल्टर होम में डॉग्स को डालने का निर्णय गलत है, क्योंकि वहां पर उनकी किस तरह से देखभाल होगी, यह अभी तक तय नहीं है. पहले ज्यादा से ज्यादा शेल्टर होम बनाए जाएं और उनकी हालत सुधारी जाए. सबसे बड़ी बात डॉग्स को खुले में रहने की आजादी है, इन्हें खुले में ही रहने देना चाहिए. लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से अपना निर्णय वापस लेने की मांग की.

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में प्रदर्शन करने वाले लोगों ने कहा कि इसकी क्या गारंटी है कि शेल्टर होम में डाॅग्स को खाना मिलेगा या नहीं. सिर्फ स्ट्रीट डाॅग ही क्यों, पूरे देश से कुत्तों को ही हटा दिया जाए यदि इतनी ही दिक्कत है तो. शेल्टर होम में कुत्तों को भेजना कोई उपाय नहीं है. जरूरी है कि कुत्तों का वैक्सीनेशन कराया जाए, जिससे कि यदि वह किसी को काट भी लें तो कोई जानमाल का नुकसान न हो.

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि बेजुबान जानवर के लिए बोलने वाला कोई नहीं है. इस वजह से उन पर अत्याचार किया जा रहा है. यदि उनको शेल्डर होम्स में रखा जाएगा तो हर सप्ताह लोगों के साथ उनकी रिपोर्ट साझा की जाए. इसके साथ ही उन्हें सीसीटीवी की रिकार्डिंग भी दिखाई जाए. प्रदर्शन करने वालों ने कहा कि कुत्तों पर अत्याचार नहीं होने देंगे.

---- समाप्त ----