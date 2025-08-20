scorecardresearch
 

Feedback

'डॉग्स को आजाद रहने दो...' ग्रेटर नोएडा में डॉग लवर्स का प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उठाई आवाज

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सड़कों पर डॉग लवर्स का गुस्सा फूट पड़ा. हाथों में पोस्टर-बैनर लेकर डॉग लवर्स ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का विरोध किया, जिसमें स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम भेजने की बात कही गई है. ‘नो डॉग, नो वोट’ और ‘वी वांट जस्टिस’ जैसे नारों के बीच कोर्ट के आदेश को वापस लेने की मांग की गई.

Advertisement
X
डॉग लवर्स ने सड़कों पर किया प्रदर्शन. (Photo: ITG)
डॉग लवर्स ने सड़कों पर किया प्रदर्शन. (Photo: ITG)

ग्रेटर नोएडा में स्ट्रे डॉग्स को लेकर डॉग लवर्स ने जोरदार प्रदर्शन किया. हाथों में बैनर-पोस्टर लेकर गौर सिटी मॉल के बाहर लोग इकट्ठा हुए और वी वांट जस्टिस के नारे लगाए. डॉग लवर्स ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रे डॉग्स को लेकर दिया गया अपना निर्णय वापस लेना चाहिए.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली एनसीआर में स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम में भेजने के निर्णय को लेकर लगातार डॉग लवर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी को लेकर ग्रेटर नोएडा के बिसरख क्षेत्र के गौर सिटी मॉल के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया. यहां भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और बैनर और पोस्टर लेकर नारेबाजी की.

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि शेल्टर होम में डॉग्स को डालने का निर्णय गलत है, क्योंकि वहां पर उनकी किस तरह से देखभाल होगी, यह अभी तक तय नहीं है. पहले ज्यादा से ज्यादा शेल्टर होम बनाए जाएं और उनकी हालत सुधारी जाए. सबसे बड़ी बात डॉग्स को खुले में रहने की आजादी है, इन्हें खुले में ही रहने देना चाहिए. लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से अपना निर्णय वापस लेने की मांग की.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
दिल्ली के रोहिणी में डॉग लवर्स का हंगामा, MCD टीम पर हमला कर छुड़ाए कुत्ते 
स्ट्रीट डॉग्स पर विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई (Photo: Pixabay)
'शेल्टर होम भर गए हैं, पकड़ने से रोकें...', डॉग लवर्स की दलील, SC ने फैसला सुरक्षित रखा 
DOG LOVER PROTEST
नोएडा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ डॉग लवर्स का मार्च, बोले- कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण हो 
आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा अहम सुनवाई (File Photo: PTI)
डॉग लवर्स को मिलेगी राहत या कायम रहेगा 'सुप्रीम' फैसला? आज SC की स्पेशल बेंच फिर करेगी सुनवाई 
एटीएम मशीन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई.(Photo: Arun Tyagi/ITG)
इको विलेज-2 सोसाइटी की मार्केट में लगी भीषण आग, ATM समेत तीन दुकानें खाक 
Advertisement

यह भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में डॉग लवर्स से परेशान रेज़िडेंट्स, पालतू कुत्ते ने फिर बढ़ाया तनाव

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में प्रदर्शन करने वाले लोगों ने कहा कि इसकी क्या गारंटी है कि शेल्टर होम में डाॅग्स को खाना मिलेगा या नहीं. सिर्फ स्ट्रीट डाॅग ही क्यों, पूरे देश से कुत्तों को ही हटा दिया जाए यदि इतनी ही दिक्कत है तो. शेल्टर होम में कुत्तों को भेजना कोई उपाय नहीं है. जरूरी है कि कुत्तों का वैक्सीनेशन कराया जाए, जिससे कि यदि वह किसी को काट भी लें तो कोई जानमाल का नुकसान न हो.

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि बेजुबान जानवर के लिए बोलने वाला कोई नहीं है. इस वजह से उन पर अत्याचार किया जा रहा है. यदि उनको शेल्डर होम्स में रखा जाएगा तो हर सप्ताह लोगों के साथ उनकी रिपोर्ट साझा की जाए. इसके साथ ही उन्हें सीसीटीवी की रिकार्डिंग भी दिखाई जाए. प्रदर्शन करने वालों ने कहा कि कुत्तों पर अत्याचार नहीं होने देंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement