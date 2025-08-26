scorecardresearch
 

IAS आंजनेय कुमार सिंह: अखिलेश सरकार में डेपुटेशन पर यूपी आए, अब BJP सरकार ने 7वीं बार एक्सटेंशन दिया, जानिए पूरी कहानी

समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव सरकार में उत्तर प्रदेश प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर आए एक नौकरशाह को बीजेपी सरकार ने सातवीं बार एक्सटेंशन दिया है. इनका नाम आईएएस आंजनेय कुमार सिंह है. ये वही आंजनेय हैं जिन्होंने आजम खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी.

IAS आंजनेय कुमार सिंह (Photo: @ias_aunjaneya/x)
यूपी की नौकरशाही में इस वक्त आईएएस आंजनेय कुमार सिंह चर्चा में हैं. 2005 बैच के आंजनेय सिक्किम कैडर के अफसर हैं. वह अखिलेश यादव की सरकार में उत्तर प्रदेश प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर आए थे. लेकिन बीजेपी सरकार उन्हें लगातार एक्सटेंशन देती रही. अब उन्हें सातवीं बार एक्सटेंशन दिया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं आखिर कौन हैं ये अधिकारी... 

आपको बता दें कि आईएएस आंजनेय सिंह मूलतः उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, मगर वह सिक्किम कैडर के आईएएस अफसर हैं. आंजनेय 14 अगस्त 2025 तक मुरादाबाद के मंडलायुक्त रहे. प्रतिनियुक्ति नहीं बढ़ने के चलते डीएम मुरादाबाद को चार्ज देकर वो छुट्टी पर चले गए. लेकिन अब एक बार फिर केंद्र ने आंजनेय की यूपी में प्रतिनियुक्ति एक साल के लिए बढ़ा दी है. अब वह अगस्त 2026 तक यूपी में ही तैनात रहेंगे. यह सातवीं बार है जब आंजनेय कुमार सिंह की प्रतिनियुक्ति बढ़ाई गई है. 

गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान मार्च 2015 में सिक्किम कैडर के आईएएस आंजनेय कुमार सिंह को यूपी भेजा गया था. अखिलेश सरकार के कार्यकाल के दौरान 16 फरवरी 2015 को उन्होंने ने यूपी में जॉइन किया था. 14 दिन बाद ही उनको सिंचाई विभाग का विशेष सचिव बना दिया गया था. 3 महीने 20 दिन बाद ही सिंचाई विभाग के साथ-साथ शारदा सहायक प्रोजेक्ट का अतिरिक्त चार्ज भी दे दिया गया. 

अखिलेश यादव ने आंजनेय को बुलंदशहर का डीएम बनाया था 

25 जुलाई 2016 को मुख्यमंत्री रहते अखिलेश यादव ने आंजनेय को बुलंदशहर का डीएम बनाया. इसके बाद मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार आई तो आंजनेय कुमार सिंह को 9 महीने में ही डीएम बुलंदशहर से हटाकर एडिशनल कमिश्नर जीएसटी बना दिया गया और यहां वह जून 2018 तक तैनात रहे. 

डीएम रामपुर के तौर पर आजम पर एक्शन

प्रदेश की योगी सरकार में आंजनेय को जून 2018 में डीएम फतेहपुर बनाया गया और 8 महीने बाद फरवरी 2019 में डीएम रामपुर बनाया गया. फरवरी 2019 से डीएम रामपुर रहते ही आंजनेय कुमार सिंह ने समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान पर कार्रवाई शुरू कर दी. 

बतौर डीएम रहते आंजनेय ने एक्शन शुरू किया तो चुनाव के दौरान आजम खान ने तमाम विवादित बयान दिए. आंजनेय के 2 साल के कार्यकाल के दौरान ही आजम के जमीन हड़पने से लेकर तमाम घपले घोटाले सामने आए और आजम सहित उनके पूरे परिवार को जेल तक जाना पड़ा. 

लगातार होता रहा आंजनेय कुमार सिंह का प्रमोशन

यूपी में रहते हुए आंजनेय कुमार सिंह का लगातार प्रमोशन हुआ. कमिश्नर बने तो सरकार ने मार्च 2021 में मुरादाबाद का मंडलायुक्त बनाया. मार्च 2021 से 14 अगस्त 2025 तक आंजनेय बतौर कमिश्नर मुरादाबाद काम करते रहे, लेकिन प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल खत्म हुआ तो 15 अगस्त 2025 को डीएम मुरादाबाद को अपना चार्ज देकर छुट्टी पर चले गए. हालांकि, अब केंद्र सरकार ने उनकी 1 साल की प्रतिनियुक्ति बढ़ा दी है और वह अगस्त 2026 तक यूपी में बने रहेंगे. 

सपा सरकार में आए आंजनेय कुमार सिंह की अबतक सात बार प्रतिनियुक्ति बढ़ाई जा चुकी है. मार्च 2015 में 4 साल के लिए यूपी में आए आंजनेय का फरवरी 2019 में कार्यकाल खत्म हुआ तो पहले उनकी 6 माह की प्रतिनियुक्ति बढ़ाई गई. अगस्त 2020 से आंजनेय की लगातार प्रतिनियुक्ति बढ़ाई जा रही है. अब सातवीं बार उनकी अगस्त 2026 तक के लिए प्रतिनियुक्ति बढ़ा दी गई है. 

TOPICS:

