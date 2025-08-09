UP: बांदा में दिल दहला देने वाली घटना, मां ने तीन बच्चों संग नहर में लगाई छलांग, चारों की मौत

उत्तर प्रदेश के बांदा में रिसौरा गांव में रविवार को एक दर्दनाक घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया. यहां एक महिला ने घरेलू विवाद से क्षुब्ध होकर अपने तीन मासूम बच्चों के साथ केन नहर में छलांग लगा दी, जिससे चारों की मौत हो गई.

मां ने तीन बच्चों संग दी जान

मृतकों की पहचान टहनी वाली रीना (35 साल), उसका बेटा हिमांशु (9 साल), प्रिंस (4 वाल) और दो साल छोटे बेटे के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, रीना का अपने पति अखिलेश से किसी घरेलू बात को लेकर विवाद हुआ था. विवाद के बाद वह तीनों बच्चों को लेकर घर से निकल गई.

परिजन जब काफी देर तक रीना और बच्चों को खोज नहीं पाए, तो उन्होंने गांव और आसपास के इलाकों में तलाश शुरू की. नहर किनारे रीना का कुछ सामान मिलने पर मामला संदिग्ध लगा और पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से नहर में तलाशी अभियान शुरू किया. कुछ ही देर में नहर के अंदर चारों शव एक साथ और कपड़ों से बंधे हुए बरामद किए गए.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया. इस दौरान गांव में मातम का माहौल बन गया और सैकड़ों लोग घटनास्थल पर जमा हो गए.

एएसपी शिवराज ने बताया कि महिला का अपने पति के साथ घरेलू विवाद हुआ था. इस मामले में पति अखिलेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. महिला के मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए हैं. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है.

फिलहाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि घटना आत्महत्या का मामला है या इसके पीछे कोई और वजह है. लेकिन, एक ही परिवार के चार लोगों की मौत ने गांव और इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है.



