लव मैरिज के बाद बीवी पर शक...4 महीने बाद पत्थरों से पीट-पीटकर मार डाला, हत्या से पहले का वीडियो वायरल

हरदोई के टड़ियावां थाना क्षेत्र में एक शख्स ने शक के चलते पत्नी को लात-घूसों और ईंट से पीटकर मार डाला। दोनों ने चार महीने पहले लव मैरिज की थी. घटना का वीडियो भी वायरल हुआ.परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

लव मैरिज के 4 महीने बाद पत्नी की पीटकर हत्या (Photo: ITG)
लव मैरिज के 4 महीने बाद पत्नी की पीटकर हत्या (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां महज चार महीने पहले प्यार करके शादी करने वाले युवक ने ही अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. जिसके साथ उसने  कुछ महीने पहले ही लव मैरिज की थी और जीवन भर साथ निभाने की कसमें खाई थीं उसने केवल शक के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी. उसे संदेह था कि उसकी पत्नी किसी और से मोबाइल पर बात करती है और इसी शक ने एक परिवार को तबाह कर दिया. हत्या से पहले पिटाई का लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है.

चार महीने पहले की थी लव मैरिज

यह तस्वीर हरदोई के टड़ियावां थाना इलाके के अलीनगर मजरा सरंगापुर की हैं. यहां धर्मेंद्र कश्यप ने अपनी पत्नी बेबी कश्यप को लात-घूंसों और ईंट से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. चार महीने पहले दोनों ने प्रेम विवाह किया था. शुरू में सब कुछ ठीक रहा लेकिन जल्द ही रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा. धर्मेंद्र को पत्नी पर शक था किवह किसी और से मोबाइल पर बात करती है. इसी शक के चलते अक्सर दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे. 

घर वालों ने रस्सी से बांधकर रोका लेकिन...

गुरुवार को धर्मेंद्र शराब के नशे में घर पहुंचा और पत्नी से कहासुनी के बाद उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. इस पिटाई का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें धर्मेंद्र पत्नी पर हमला करता नजर आ रहा है. बहू को पिटता देखकर घर के और लोग धर्मेंद्र के विरोध में भी उतर आये लेकिन उसके बाद भी धर्मेन्द्र कभी लात, कभी घूसों तो कभी ईंट से अपनी पत्नी को पीटता रहा. जिसके बाद उसके घर वालों ने किसी तरह उसे रस्सी से बांधकर उस पर काबू पाया और पुलिस को सूचना दी. वही परिजन गंभीर हालत में बेबी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए ,जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतका के परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी पति को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

फोन पर बात करने को लेकर विवाद

मृतक का ससुर ने बताया कि इसी साल 16 अप्रैल को बेटे की शादी हुई थी. गुरुवार  को जब हम बाहर से चारा लेकर लौटे तो बेटा बहू को बुरी तरह मार रहा था. अस्पताल तक हम ले आए साहब भर्ती कराया लेकिन उसके प्राण निकल गए . वह कहता था कि तुम इससे फोन पर बात करती हो , उससे बात करती हो.  तुम हमारे साथ शादी की हो या दूसरे के साथ. उनकी यही बहस होती थी.

सीओ सिटी हरदोई अंकित मिश्रा ने बताया कि 11 सितंबर 2025 को डायल 112 के माध्यम से सूचना थाना टड़ियावां पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम सारंगपुरा अलीपुर में एक व्यक्ति धर्मेंद्र कश्यप द्वारा अपनी पत्नी के साथ पारिवारिक विवाद के कारण मारपीट करके घायल कर दिया गया जिसके बाद उसकी मौत हो गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया गया है.नियम अनुसार पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी और धर्मेंद्र को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. 

