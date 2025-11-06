scorecardresearch
 

हापुड़: यूट्यूबर वंशिका ने घर में मां से की मारपीट, 'मकान मेरे नाम करो' कहकर दी गंदी गालियां; वीडियो वायरल

हापुड़ में यूट्यूबर वंशिका पर मकान विवाद को लेकर मां बंटी से मारपीट और गाली-गलौज करने का आरोप है. मां का आरोप है कि मैनेजर हिमांशु के बहकावे में आकर वंशिका घर और प्लॉट का बैनामा उसके नाम कराना चाहती है. मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद, पीड़ित मां ने वंशिका, हिमांशु और यश के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

यूट्यूबर वंशिका पर मां से मारपीट का आरोप (Photo- Screengrab)
यूट्यूबर वंशिका पर मां से मारपीट का आरोप (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में यूट्यूबर वंशिका पर अपनी मां और परिवार के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है. वंशिका अपनी मां पर मकान और प्लॉट का बैनामा अपने मैनेजर हिमांशु के नाम कराने का दबाव बना रही थी. मां को गालियां देते और पीटते हुए वंशिका का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पीड़ित मां ने नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है. 

मकान के लालच में मां-बाप को पीटा

वंशिका की मां बंटी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनकी नाबालिग बेटी वंशिका करीब दो साल से यूट्यूब चैनल ('वंशिका हापुड़ वीके') चलाती है और मैनेजर हिमांशु के संपर्क में आने के बाद घर छोड़कर उसके साथ रहने लगी. 

मां का आरोप है कि हिमांशु उनकी बेटी को भड़काता है कि वह घर के जेवरात और मकान/प्लॉट का बैनामा उसके नाम कराए. वंशिका पहले भी जेवरात और पैसे लेकर जा चुकी है. 

गालियां देने और पीटने का वीडियो वायरल

शिकायत के अनुसार, 4 नवंबर को वंशिका, हिमांशु और उसके भाई यश के साथ घर आई. वंशिका ने घर में घुसते ही मां से अभद्रता और गाली-गलौज शुरू कर दी और कहने लगी कि "यह मकान व प्लाट मेरा है". विरोध करने पर वंशिका ने मां के साथ हाथापाई की, जिसके बाद हिमांशु और यश ने भी मां और बहन शिखा के साथ मारपीट की. इस दौरान वंशिका द्वारा मां को पीटने और गालियां देने का वीडियो वायरल हुआ है. 

पुलिस के जाने के बाद धमकी

सूचना पर 112 नंबर की पुलिस मौके पर आई और समझाकर चली गई. इसके बाद वंशिका, हिमांशु और यश ने परिवार को धमकी दी कि अगर मकान और प्लॉट का बैनामा हिमांशु के नाम नहीं किया गया, तो वे मौका मिलते ही जान से मार देंगे.

