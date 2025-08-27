हापुड़ में नाम पूछकर तीन युवकों पर हमला, एक गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने चार आरोपियों पर दर्ज किया केस

हापुड़ जिले के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के गांव परतापुर में मंगलवार देर शाम तीन युवकों पर हमला हुआ. हमले में वसीम नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने चार नामजद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जल्द गिरफ्तारी की बात कही है.

भोजपुर थाना क्षेत्र के कलछीना गांव निवासी आमिर ने बताया कि वह मंगलवार को अपने दो दोस्तों वसीम और एक अन्य साथी के साथ बाइक से पिलखुवा गया था. शाम को लौटते समय परतापुर गांव के पास कुछ ग्रामीणों ने उन्हें रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान दो युवक भागने में सफल रहे लेकिन वसीम को पकड़कर पीटा गया.

तीन युवकों को बेरहमी से पीटा

घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल वसीम को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. आमिर ने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान उनसे नाम और पता पूछा गया तथा धार्मिक नारे लगाने को कहा गया.

चार युवकों पर केस दर्ज

हालांकि एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि धार्मिक नारेबाजी का आरोप गलत है. साथ ही उन्होंने कहा कि युवकों ने बाइक खरीदने के बाद रास्ते में रील बनाने की कोशिश की थी जिससे विवाद हुआ. स्थानीय चार युवकों ने हमला किया. चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और जल्द गिरफ्तारी होगी.

