ई-रिक्शा चालक ने छात्रा से की छेड़छाड़, लड़की और लोगों ने बीच सड़क पर जमकर की धुनाई- VIDEO

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से बड़ी खबर सामने आई है. यहां कोचिंग से घर लौट रही छात्रा के साथ ई-रिक्शा चालक ने छेड़छाड़ और बदसलूकी की. छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए मौके पर ही मनचले युवक की जमकर पिटाई कर दी.

भीड़ ने भी की आरोपी की धुनाई

घटना हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के मधुबन कॉलोनी के सामने की है. छात्रा की चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर जुट गए. भीड़ ने भी मनचले युवक को पकड़कर पीटा और उसे काबू में किया.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची. आरोपी युवक को भीड़ से छुड़ाकर पुलिस ने हिरासत में ले लिया और थाने ले गई. पुलिस ने बताया कि छात्रा से छेड़छाड़ और बदसलूकी करने वाले आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

छात्रा की बहादुरी की चर्चा

इस घटना के बाद इलाके में छात्रा की हिम्मत और बहादुरी की जमकर सराहना हो रही है. लोग कह रहे हैं कि लड़कियों को ऐसे ही हिम्मत दिखाकर छेड़छाड़ करने वालों को सबक सिखाना चाहिए.

---- समाप्त ----