बाथरूम में पहले नहाने पर विवाद... किराएदार महिला पर फेंका थिनर, झुलस गईं आंखें

ग्रेटर नोएडा के दनकौर कस्बे के तुलसी नगर में बाथरूम में पहले नहाने को लेकर दो महिलाओं के बीच विवाद हो गया. आरोप है कि पहले नहाने को लेकर हुई तकरार के बाद एक महिला ने पड़ोस में रहने वाली दूसरी महिला पर थिनर फेंक दिया. इससे पीड़ित महिला की आंखें झुलस गईं और उसकी हालत बिगड़ गई. उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घटना की जांच में जुटी पुलिस. (Photo Representational)
ग्रेटर नोएडा के दनकौर कस्बे के तुलसी नगर मोहल्ले में बाथरूम में पहले नहाने की बात को लेकर दो महिलाओं में विवाद हो गया. आरोप है कि उसी मकान में रहने वाली एक महिला ने गुस्से में दूसरी किराएदार महिला पर थिनर फेंक दिया, जिससे पीड़िता की आंखें झुलस गईं और उसकी हालत गंभीर हो गई. महिला को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

पीड़ित महिला रविता किराए के मकान में परिवार के साथ रहती हैं. रविता ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि वह ड्यूटी पर जाने की जल्दी में थीं. वह नहाने के लिए बाथरूम की तरफ जा रही थीं, तभी उसी मकान के दूसरे कमरे में रहने वाली महिला भी पहुंच गई और पहले नहाने की बात कहने लगी. रविता ने थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहा, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई.

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बहस के दौरान गुस्से में आरोपी महिला ने अचानक थिनर लाकर रविता के ऊपर फेंक दिया. थिनर सीधे उनके चेहरे और आंखों पर पड़ा, जिससे आंखों में तेज जलन और झुलसने की स्थिति हो गई. चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे. आरोपी पक्ष ने उनके साथ भी मारपीट कर दी, जिससे उन्हें भी चोटें आईं. घटना के बाद मोहल्ले में हड़कंप मच गया. रविता को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. बता दें कि थिनर एक ज्वलनशील और केमिकलयुक्त पदार्थ होता है. 

पीड़ित परिवार ने आरोपी महिला के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. दनकौर थाना पुलिस का कहना है कि पीड़ित पक्ष ने आरोपी महिला और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज कराया है. तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

