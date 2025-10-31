scorecardresearch
 

Feedback

सागर यूनिवर्सिटी में बवाल: क्लास पीरियड के टाइम को लेकर दो महिला असिस्टेंट प्रोफेसरों में मारपीट, डॉ. दिव्या भनोट घायल

सागर की डॉक्टर हरिसिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्लास टाइम को लेकर दो महिला असिस्टेंट प्रोफेसरों के बीच विवाद मारपीट तक पहुंच गया. आरोप है कि पीरियड समय से ज्यादा लेने पर कहासुनी हुई और बाहर बरामदे में हाथापाई हो गई. पुलिस ने मारपीट और एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है.

Advertisement
X
मारपीट में असिस्टेंट प्रोफेसर दिव्या भनोट घायल हुईं (Photo: Himanshu Purohit/ITG)
मारपीट में असिस्टेंट प्रोफेसर दिव्या भनोट घायल हुईं (Photo: Himanshu Purohit/ITG)

मध्य प्रदेश के सागर से मारपीट का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. डॉ. हरिसिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को क्लास टाइम को लेकर दो महिला असिस्टेंट प्रोफेसरों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच क्लासरूम के बाहर बरामदे में जमकर मारपीट हुई. विवाद असिस्टेंट प्रोफेसर दिव्या भनोट और असिस्टेंट प्रोफेसर संचिता मीणा के बीच हुआ.

जानकारी के मुताबिक, दिव्या भनोट छात्रों की प्रेजेंटेशन ले रही थीं और समय तय सीमा से आगे बढ़ गया. इसी दौरान संचिता मीणा क्लास में पहुंचीं और उन्होंने बेहद खराब तरीके से उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर दिव्या भनोट कहा कि यह उनका पीरियड है. संचिता मीणा के खराब बर्ताव के चलते दोनों बीच कहासुनी शुरू हो गई.

दो असिस्टेंट प्रोफेसर के बीच मारपीट

सम्बंधित ख़बरें

गार्ड ने परिजनों के साथ की मारपीट (फोटो- आजतक)
लखनऊ मेडिकल कॉलेज में मारपीट, मरीज से मिलने आए तीमारदारों को गार्ड ने पीटा 
त्रिची के इंजीनियरिंग कॉलेज में मारपीट (फोटोः अक्षया नाथ)
तमिलनाडुः प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मारपीट, 28 छात्र गिरफ्तार 
पुलिस मामले की छानबीन कर रही है ( सांकेतिक तस्वीर)
कॉलेज में मारपीट करता था 12वीं का छात्र, चाकू से गोदकर मार डाला 
Students beat up professor for sending obscene messages
अलीगढ़ में छात्रा ने लगाया अश्लील मैसेज भेजने का आरोप, छात्रों ने प्रोफेसर को पीटा 
नकल रोकने पर असिस्टेंट प्रोफेसर को बदमाशों ने पीटा
नकल रोकने पर बदमाशों ने असिस्टेंट प्रोफेसर को पीटा, केस दर्ज  

दिव्या भनोट ने बताया कि मैंने समझाया कि प्रेजेंटेशन चल रही थी, इसलिए समय का ध्यान नहीं रहा. लेकिन बाहर आने पर संचिता ने बदतमीजी की और कमरे का दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि उनके माथे पर चोट लग गई. इतना ही उन्होंने मेरे सिर पर जोर से मुक्का मारा और मैं बेहोश हो गई. मौके पर मौजूद स्कॉलर्स ने उन्हें संभाला और उन्हें अस्पताल ले जाया गया. जहां इंजेक्शन देने के बाद उन्हें देलखंड मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. दिव्या भनोट का कहना है कि कॉलेज प्रशासन और पुलिस को इस मामले की गहराई से जांच करने की मांग की है. 

Advertisement

वहीं, दूसरी ओर इस मामले में जब असिस्टेंट संचिता मीणा से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. इस घटना के बाद डॉ. हरिसिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तनाव का महौल है. कुछ फैकल्टी मेंबर्स का कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर संचिता मीणा की पीएचडी पूरी नहीं हुई है. बावजूद कॉलेज प्रशासन उनके नाम के आगे डॉक्टर लिखता है. जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

वहीं, सिविल लाइन थाना प्रभारी आनंद सिंह ने बताया कि संचिता मीणा की शिकायत पर दिव्या भनोट के खिलाफ BNS की धारा 296, 115(2), 392, 351 और एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. शिकायत में कहा गया कि समय से ज्यादा पढ़ाने पर आपत्ति जताने पर दिव्या भनोट ने मारपीट की. घटना के बाद यूनिवर्सिटी में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और मामले की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Mokama Election
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement