ग्रेटर नोएडा में CISF जवान ने किया सुसाइड, सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली

ग्रेटर नोएडा के थाना जारचा क्षेत्र में स्थित एनटीपीसी के दादरी प्लांट में ड्यूटी के दौरान सीआईएसएफ (CISF) जवान ने पारिवारिक कलह के कारण खुद को गोली मार ली. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही थाना जारचा पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया.

जानकारी के अनुसार एनटीपीसी गेट नंबर-3 के चेकिंग पॉइंट पर ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ के जवान दीपंकर बाराहने ने खुद को ड्यूटी पॉइंट के पास बने बाथरूम में बंद करके सर्विस राइफल से गोली मार ली. जिससे जवान की मौके पर ही मौत हो गई. सीआईएसएफ जवान के आत्महत्या की खबर से पूरे एनटीपीसी के दादरी प्लांट में सनसनी फैल गई.

एडिशनल डीसीपी ने बताया कि थाना जारचा पर विजिलेंस सीआईएसएफ के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एनटीपीसी गेट नंबर-3 के चेकिंग पॉइंट पर ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ के सिपाही दीपंकर बाराहने ने खुद को गोली मार ली है.

एडिशनल डीसीपी ने बताया कि असम निवासी दीपंकर बाराहने अपनी पत्नी के साथ रहता था. दीपंकर का पत्नी के साथ विवाद चल रहा था. शुरुआती जांच मे पता चला है कि पारिवारिक विवाद के चलते जवान द्वारा सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या की गई है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

