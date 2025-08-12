scorecardresearch
 

Feedback

ग्रेटर नोएडा में CISF जवान ने किया सुसाइड, सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली

ग्रेटर नोएडा के थाना जारचा क्षेत्र में स्थित एनटीपीसी के दादरी प्लांट में ड्यूटी के दौरान सीआईएसएफ (CISF) जवान ने पारिवारिक कलह के कारण खुद को गोली मार ली. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

Advertisement
X
CISF जवान ने खुद को गोली से उड़ाया. (Photo: Representational )
CISF जवान ने खुद को गोली से उड़ाया. (Photo: Representational )

ग्रेटर नोएडा के थाना जारचा क्षेत्र में स्थित एनटीपीसी के दादरी प्लांट में ड्यूटी के दौरान सीआईएसएफ (CISF) जवान ने पारिवारिक कलह के कारण खुद को गोली मार ली. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही थाना जारचा पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया. 

जानकारी के अनुसार एनटीपीसी गेट नंबर-3 के चेकिंग पॉइंट पर ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ के जवान दीपंकर बाराहने ने खुद को ड्यूटी पॉइंट के पास बने बाथरूम में बंद करके सर्विस राइफल से गोली मार ली. जिससे जवान की मौके पर ही मौत हो गई. सीआईएसएफ जवान के आत्महत्या की खबर से पूरे एनटीपीसी के दादरी प्लांट में सनसनी फैल गई.

यह भी पढ़ें: 'मैं उसका पहला मरीज, वो मेरी आखिरी डॉक्टर', आगरा में फंदे से झूला इंजीनियर, सुसाइड नोट में लिखा महिला चिकित्सक का नाम

सम्बंधित ख़बरें

Imran Masood
'मुसलमान होते तो छाती पर गोली मार देते', मकबरा-मंदिर विवाद पर बोले इमरान मसूद 
up expensive cities
यूपी के टॉप-10 महंगे शहर 
मां ने अपने ही मासूम बेटे की कर दी हत्या. (File Photo: ITG)
पति से हुई लड़ाई तो महिला ने डेढ़ साल के मासूम को दो मंजिला मकान से नीचे फेंका, हुई मौत 
DM के साथ ऑनलाइन मीटिंग में मौजूद अधिकारी. (Photo: Amitesh Tripathi/ITG)
UP: DM ने बुलाई ऑनलाइन मीटिंग, स्क्रीन पर अचानक चलने लगी अश्लील Video 
A ruckus occurred after entering the tomb in Fatehpur, an FIR has been registered, and arrests are ongoing.
फतेहपुर: मकबरे में घुसने पर बवाल, देखें SP ने क्या-क्या बताया 

एडिशनल डीसीपी ने बताया कि थाना जारचा पर विजिलेंस सीआईएसएफ के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एनटीपीसी गेट नंबर-3 के चेकिंग पॉइंट पर ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ के सिपाही दीपंकर बाराहने ने खुद को गोली मार ली है.

एडिशनल डीसीपी ने बताया कि असम निवासी दीपंकर बाराहने अपनी पत्नी के साथ रहता था. दीपंकर का पत्नी के साथ विवाद चल रहा था. शुरुआती जांच मे पता चला है कि पारिवारिक विवाद के चलते जवान द्वारा सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या की गई है. 

Advertisement

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement