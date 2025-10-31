scorecardresearch
 

सोसाइटी में आवारा कुत्तों का आतंक... टहलने निकले शख्स पर किया हमला, CCTV में कैद हुई घटना

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की महागुन माईवुड्स सोसाइटी में कुत्तों का आतंक देखने को मिला. सोसाइटी के फेज-2 पार्क के पास टहल रहे एक व्यक्ति पर अचानक 3 से 4 कुत्तों ने हमला कर दिया. घटना का वीडियो वायरल हो रहा है.

कुत्तों ने शख्स पर किया हमला. (Photo: Screengrab)
ग्रेटर नोएडा वेस्ट की महागुन माईवुड्स सोसाइटी में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है. यहां मंगलवार रात सोसाइटी के फेज-2 पार्क के पास टहलने निकले एक रेजिडेंट पर 3 से 4 आवारा कुत्तों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया. कुत्ते इतने आक्रामक हो गए कि कुछ ही सेकंड में उन्होंने उस व्यक्ति को घेर लिया. हमले के दौरान कोई भी आसपास मदद के लिए नहीं आया, जिससे पीड़ित को खुद ही किसी तरह बचकर भागना पड़ा.

घटना का पूरा वीडियो सोसाइटी के CCTV कैमरे में कैद हो गया है. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पीड़ित शख्स सामान्य रूप से टहल रहा था, तभी अचानक पीछे से दौड़ते हुए कुत्तों ने उसे गिराने की कोशिश की. घबराए रेजिडेंट ने जैसे-तैसे खुद को बचाया और दौड़ते हुए वहां से निकल गया.

यहां देखें Video

हमले से डरे सहमे शख्स ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सोसाइटी में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है. वीडियो वायरल होते ही सोसाइटी के अन्य निवासियों ने भी नाराजगी जाहिर की और प्राधिकरण से तत्काल कार्रवाई की मांग की.

यह भी पढ़ें: आवारा कुत्तों का कहर... बच्ची पर झुंड ने किया अटैक, छात्रा का चेहरा नोच डाला… तीन राज्यों के दिल दहला देने वाले वीडियो

निवासियों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से सोसाइटी में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है. बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए टहलना तक मुश्किल हो गया है. कई बार पहले भी कुत्तों के हमले के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

लोगों ने कहा कि उन्होंने कई बार जिम्मेदारों को शिकायत दी है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होती. फेज-2 पार्क और सोसाइटी के आसपास कुत्तों के झुंड लगातार घूमते रहते हैं, जिससे लोगों में दहशत है. रात के समय पार्किंग एरिया और गेट के पास कुत्तों के झुंड बैठे रहते हैं. फिलहाल पीड़ित ने मामले की लिखित शिकायत सोसाइटी प्रबंधन को दी है. महागुन माईवुड्स जैसी पॉश सोसाइटियों में इस तरह की घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल करती हैं.

