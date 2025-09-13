पार्किग में खड़ी स्कॉर्पियो में अचानक लगी आग... धू-धू कर जली- Video

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित वेस्ट लॉ रेजिडेंशियल सोसाइटी में शुक्रवार की रात ओपन एरिया की पार्किंग में खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी में अचानक आग लग गई. सोसाइटी में आग की घटना से लोगों में अफरा तफरी मच गई. हालांकि समय रहते आग बुझा ली गई. जिससे किसी तरह की जनहानी नहीं हुई. सबसे बड़ी बात जिस वक्त आग लगी, उस वक्त गाड़ी में कोई नहीं था.

बताया जाता है कि गाड़ी मालिक गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करके अपने फ्लैट में जा चुका था. इसी बीच अचानक से गाड़ी में आग लग गई. गाड़ी में लगी हुई आग का वीडियो सोसाइटी में मौजूद किसी शख्स ने अपने फोन से बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. शुरुआती जांच में गाड़ी की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली: 'कार आगे बढ़ाओ...' कहने पर तीन पुलिसवालों ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर को पीट दिया

आसपास की गाड़ियों में लगती आग तो हो जाता बड़ा हादसा

पुलिस ने बताया कि सोसाइटी में स्कॉर्पियो खड़ी एक गाड़ी में अचानक आग लग गई. जिससे सोसाइटी में अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर दमकल की गाड़ी को मौके पर भेजा गया. जिसके बाद दमकल की टीम ने आग को बुझाया. जिस गाड़ी में आग लगी थी उसके आसपास भी काफी गाड़ियां खड़ी हुई थी.

Advertisement

स्थानीय लोगों ने बताया कि स्कॉर्पियो खड़ी थी और अचानक उसमें आग लग गई. आग लगते ही सोसाइटी के लोग अपनी-अपनी गाड़ी हटाने लगे. साथ ही आग लगने की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई. जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया.





---- समाप्त ----