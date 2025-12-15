घना कोहरा बना जानलेवा! ग्रेटर नोएडा के हाईवे पर भिड़े 12 वाहन... कई लोग घायल

ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर घने कोहरे की वजह से सोमवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया. जहां 12 वाहन एक दूसरे से टकरा गए. जिससे कई लोग घायल हो गए. घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है. वहीं, वाहनों को हटाकर जाम को खुलवाया जा रहा है. मामला दनकौर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है.



घटना की सूचना लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस ने बताया कि घने कोहरे के चलते करीब 12 वाहन एक दूसरे टकरा गए. जिससे कई लोग घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस ने बताया कि हादसा पलवल से ग्रेटर नोएडा आते समय हुआ. आपको बता दें कि इससे पहले रविवार और शनिवार को भी ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर हादसा हो गया था और कई वाहन आपस में टकरा गए थे.

पिछले तीन दिनों से ग्रेटर नोएडा में पड़ रहा है घना कोहरा

ग्रेटर नोएडा में सोमवार सुबह घने कोहरे के वजह से सड़कों पर विज़िबिलिटी बेहद कम थी. जिसका सीधा असर यमुना एक्सप्रेसवे पर देखने को मिल रहा है. वहीं नोएडा ट्रैफिक पुलिस घने कोहरे में सुरक्षा को देखते हुए ग्रेटर नोएडा के जीरो पॉइंट से यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों को कॉन्वॉय यानी काफिले के रूप में निकाल रहा है.

जीरो पॉइंट पर पुलिस और ट्रैफिक विभाग की टीमें मौजूद हैं और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. ट्रैफिक पुलिस द्वारा माइक के जरिए लगातार अनाउंसमेंट कर वाहन चालकों को सतर्क किया जा रहा है. जानकारी के अनुसार एक बार में 10 से 15 वाहनों के काफिले को जीरो पॉइंट से यमुना एक्सप्रेसवे की ओर रवाना किया जा रहा है. ताकि जीरो विज़िबिलिटी की स्थिति में किसी भी तरह के हादसे को रोका जा सके.

बता दे कि पिछले तीन दिनों से नोएडा ग्रेटर नोएडा में लगातार घना कोहरा देखने की मिल रहा है. जिसके चलते यमुना एक्सप्रेसवे के साथ-साथ नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और एलिवेटेड रोड पर भी स्पीड लिमिट कम कर दी गई है.

यह नई स्पीड लिमिट अगले दो महीनों यानी 15 फरवरी तक लागू रहेगी. प्रशासन का कहना है कि फिलहाल काफिले के रूप में गाड़ियों को इसलिए निकाला जा रहा है, ताकि घने कोहरे और जीरो विजिबिलिटी के वजह किसी बड़े हादसे की आशंका को पूरी तरह से टाला जा सके और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

