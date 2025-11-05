scorecardresearch
 

ग्रेटर नोएडा: यूनिवर्सिटी से लौट रही छात्रा को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, अस्पताल में हुई मौत

ग्रेटर नोएडा में एक दर्दनाक हादसे में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की बीए सेकंड ईयर की छात्रा की मौत हो गई. यूनिवर्सिटी से घर लौटते समय एनआरआई सिटी के पास तेज रफ्तार कार ने स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. हादसे के बाद कार चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया.

सड़क हादसे में छात्रा की मौत. (File Photo: ITG)
ग्रेटर नोएडा में एक हादसे में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बीए सेकंड ईयर की छात्रा की मौत हो गई. पुलिस का कहना है कि छात्रा स्कूटी से यूनिवर्सिटी से लौट रही थी. उसी दौरान तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. 

जानकारी के अनुसार, यह हादसा दनकौर थाना क्षेत्र के एनआरआई सिटी के पास हुआ. घायल छात्रा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक छात्रा की पहचान अभी नहीं हो सकी है. 

छात्रा यूनिवर्सिटी से घर जा रही थी. जैसे ही वह एनआरआई सिटी के पास पहुंची, पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि छात्रा सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई. राहगीरों ने तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी और घायल छात्रा को नजदीकी अस्पताल भेजा गया. डॉक्टरों की सभी कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका.

यह भी पढ़ें: नशे में था डंपर का ड्राइवर, 300 मीटर तक जो मिला उसे रौंदता गया... जयपुर एक्सीडेंट में अब तक 19 की मौत

हादसे के बाद कार चालक मौके पर कार छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने दुर्घटनास्थल से कार को बरामद कर लिया है और आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी गई है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपी की पहचान की जा सके. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा.

फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई है. प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच होगी और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

