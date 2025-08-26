scorecardresearch
 

Feedback

ग्रेटर नोएडा: नई बाइक से REEL बनाने निकले 4 दोस्त, कार से टक्कर के बाद हवा में उछले, चारों की मौत

Greater Noida Bike Accident: सुमित, लवकुश, मोनू और रिहान एक बाइक पर निकले थे. उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था. रास्ते में वैगनआर कार से उनकी टक्कर हो गई. ये टक्कर इतनी भीषण थी कि चारों की दर्दनाक मौत हो गई.

Advertisement
X
बाइक सवार चार दोस्तों की मौत (Photo: ITG)
बाइक सवार चार दोस्तों की मौत (Photo: ITG)

ग्रेटर नोएडा से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां इंस्टाग्राम पर रील बनाने के बाद घर लौट रहे चार दोस्तों की सड़क हादसे में मौत हो गई. उनकी नई बाइक सामने से आ रही वैगनआर कार से टकरा गई. हादसे में घायल हुए चारों दोस्तों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. जैसे ही इसकी खबर परिजनों को मिली, परिवार में कोहराम मच गया. 

आपको बता दें कि ये हादसा ग्रेटर नोएडा में बीते सोमवार को ईकोटेक-3 कोतवाली क्षेत्र के गांव कुलेसरा पुस्ता रोड पर हुआ था. चार दोस्त जिसमें दो नाबालिग भी शामिल थे, उनकी मौत हो गई. वे इंस्टाग्राम के लिए रील वीडियो बनाने के बाद घर लौट रहे थे. तभी उनकी बाइक सामने से आ रही वैगनआर कार से टकरा गई. उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था. 

मृतकों की पहचान कुलेसरा गांव के सुमित (16), लवकुश (17), सुत्याना गांव के मोनू ठाकुर (18) और हल्दौनी के रिहान (18) के रूप में हुई है. चारों दोस्त सोमवार दोपहर करीब 1 बजे टीवीएस राइडर बाइक पर रील बनाने निकले थे. यह बाइक मोनू ठाकुर की थी, जिसे उसने कुछ दिन पहले ही खरीदा था. 

सम्बंधित ख़बरें

Children from basti left for another district on bicycles (Photo: Screengrab)
एक साइकिल, तीन बच्चे, निकल गए 80 KM दूर... तलाश में 25 घंटे भटकती रही बस्ती पुलिस 
Satyam Trivedi expressed his pain in front of Akhilesh (Photo: Screengrab)
'इंस्पेक्टर ने जूतों से मारा, गालियां दीं', अखिलेश के सामने रोते हुए बोला कानपुर का सत्यम त्रिवेदी 
Nikki Murder case
निक्की मर्डर केस: एक कत्ल, दो कहानी और गहराता रहस्य... पड़ोसी-परिजन के दावे अलग, किस पर करें यकीन? 
Nikki Murder Mystery
इंस्टा रील्स, ब्यूटी पार्लर या 35 लाख की डिमांड... ग्रेटर नोएडा में हुए निक्की हत्याकांड की असली वजह क्या है? 
accused in custody of Bijnor Police (Photo: ITG)
इंस्टा पर भेजता था अश्लील रील, लड़की ने मिलने बुलाया, फिर बॉयफ्रेंड संग जमकर पीटा 

बाइक को मोनू चला रहा था और बाकी तीन पीछे बैठे थे. लखनावली से कुलेसरा पुस्ता रोड पर आते समय उनकी बाइक सामने से आ रही तेज रफ्तार वैगनआर कार से टकरा गई, जिससे चारों दोस्त लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े. 

Advertisement

हादसे के बाद का मंजर

टक्कर इतनी भीषण थी कि चारों युवक सड़क पर इधर-उधर जा गिरे. उनके सिर, हाथ, पैर और कोहनी में गंभीर चोटें आईं. एक युवक तो टक्कर के बाद सड़क किनारे खाई में गिर गया था, जिसे राहगीरों ने बाहर निकाला. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. 

डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि कार चालक को हिरासत में ले लिया गया है और कार को भी जब्त कर लिया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement