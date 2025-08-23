ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, बेटा बोला- 'पापा ने लाइटर से आग लगा दी'

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या कर दी गई. घटना को लेकर महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज करवाया है. मामला ग्रेटर नोएडा के थाना कासना इलाके का बताया जा रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता की शादी दिसंबर 2016 में हुई थी.

35 लाख रुपये की मांग कर रहे थे ससुराल वाले

आरोप है कि पति, ससुराल वाले लगातार 35 लाख रुपये की मांग कर रहे थे. मांग पूरी न होने पर विवाहिता निक्की को पहले बेरहमी से पीटा गया और फिर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया गया. पीड़िता के परिजनों के अनुसार निक्की और उसकी बहन कंचन दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई थी. कंचन की शादी रोहित से जबकि निक्की की शादी विपिन से दिसंबर 2016 में हुई थी.

शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी समेत काफी सामान दिया गया था. बाद में एक कार भी दी गई. इसके बावजूद ससुरालवाले लगातार 35 लाख रुपये की मांग कर रहे थे. मृतका की बहन कंचन ने बताया कि 21 अगस्त को निक्की के पति विपिन और परिवारवालों ने उसके साथ मारपीट की और गले पर हमला किया. वहीं, बेहोश होने के बाद निक्की पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई.

पड़ोसियों की मदद से उसे पहले नजदीकी अस्पताल और फिर दिल्ली रेफर किया गया. जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. वहीं मृतका के बच्चे का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में मासूम बच्चा कह रहा है कि पापा ने मम्मी को लाइटर से जलाकर मारा. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित

मृतका के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को शादी के बाद से ही ससुराल में प्रताड़ित किया जाता रहा. कई बार पंचायत कर समझौते की कोशिश हुईं, लेकिन ससुरालवाले मानने को तैयार नहीं हुए. फिलहाल पीड़ित परिजनों की तहरीर पर कासना थाने की पुलिस ने पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो टीमों का गठन कर दिया गया है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार किया जाएगा.

