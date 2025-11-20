ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा... शटरिंग हटाते समय लेंटर गिरा, चार मजदूरों की मौत, सात को बचाया गया

ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में बड़ा हादसा हो गया. यहां नगला हुकम सिंह गांव में बन रही बिल्डिंग का लेंटर अचानक भरभराकर गिर गया, जिससे नीचे काम कर रहे कुल 11 मजदूर मलबे के नीचे दब गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही रबूपुरा थाना पुलिस और रेस्क्यू टीमें तेजी से घटनास्थल पर पहुंचीं.

जानकारी के अनुसार, पुलिस को शुरुआत में बताया गया था कि केवल 5 मजदूर अंदर फंसे हैं, लेकिन जब रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू हुआ, तब पता चला कि कुल 11 मजदूर लेंटर गिरने से मलबे में दब गए थे.

कड़ी मशक्कत के बाद टीमों ने मलबे से चार मजदूरों के शव बरामद किए, जबकि सात मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. बचाए गए सभी मजदूरों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. कुछ की स्थिति गंभीर बताई जा रही है.

कैसे हुआ हादसा?

इमारत की तीसरी मंजिल पर शटरिंग हटाने का काम चल रहा था. मजदूर शटरिंग को सावधानी से निकाल रहे थे, तभी अचानक पूरी छत का लेंटर भरभराकर गिर गया. निर्माणाधीन ढांचा कमजोर होने या शटरिंग सपोर्ट में कमी होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, वास्तविक कारणों की पुष्टि अब पुलिस और तकनीकी टीम की जांच के बाद ही हो सकेगी.

स्थानीय लोगों के अनुसार, हादसे के बाद गांव में चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मजदूरों को निकालने की कोशिश की, लेकिन भारी मलबा हटाना मुश्किल था. इसके बाद पुलिस और SDRF जैसी रेस्क्यू टीमें पहुंचीं और मशीनों की मदद से मलबा हटाया गया.

हादसे के बाद पुलिस ने इमारत का निर्माण कर रहे ठेकेदार और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से पूछताछ शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में निर्माण कार्य में लापरवाही की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि शटरिंग सपोर्ट पर्याप्त मजबूती के साथ नहीं लगाया गया था. स्थानीय अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और कहा कि निर्माण से जुड़े दस्तावेज, अनुमति और सुरक्षा मानकों की भी जांच की जा रही है. दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

