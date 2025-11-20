scorecardresearch
 

Feedback

ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा... शटरिंग हटाते समय लेंटर गिरा, चार मजदूरों की मौत, सात को बचाया गया

ग्रेटर नोएडा के नगला हुकम सिंह गांव में बड़ी घटना सामने आई है. यहां निर्माणाधीन इमारत का लेंटर अचानक ढह गया. मलबे में दबे 11 मजदूरों में से चार की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि सात को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया. हादसे के बाद आसपास इलाके में हड़कंप मच गया.

Advertisement
X
लेंटर गिरने से चार मजदूरों की मौत. (Photo: Screengrab)
लेंटर गिरने से चार मजदूरों की मौत. (Photo: Screengrab)

ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में बड़ा हादसा हो गया. यहां नगला हुकम सिंह गांव में बन रही बिल्डिंग का लेंटर अचानक भरभराकर गिर गया, जिससे नीचे काम कर रहे कुल 11 मजदूर मलबे के नीचे दब गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही रबूपुरा थाना पुलिस और रेस्क्यू टीमें तेजी से घटनास्थल पर पहुंचीं.

जानकारी के अनुसार, पुलिस को शुरुआत में बताया गया था कि केवल 5 मजदूर अंदर फंसे हैं, लेकिन जब रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू हुआ, तब पता चला कि कुल 11 मजदूर लेंटर गिरने से मलबे में दब गए थे.

कड़ी मशक्कत के बाद टीमों ने मलबे से चार मजदूरों के शव बरामद किए, जबकि सात मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. बचाए गए सभी मजदूरों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. कुछ की स्थिति गंभीर बताई जा रही है.

सम्बंधित ख़बरें

सांकेतिक तस्वीर (MetaAi)
दिल्ली: जर्जर घर की गिरी छत, दो महीने की बच्ची की मौत, परिवार के पांच लोग हुए घायल 
IGI एयरपोर्ट: टर्मिनल 1 गेट पर लगी थी गाड़ियों की लाइन, तभी ऊपर से गिरी छत... 
इंदौर के बेलेश्वर महादेव मंदिर में हुआ है हादसा (फाइल फोटो)
इंदौर में मौत का कुआं: रेस्क्यू के 20 घंटे, अब तक 35 मौतें... 
कृष्णागिरी हादसे में घायल हुए लोग अस्पताल में भर्ती
तमिलनाडु: जल्लीकट्टू कार्यक्रम में लोगों पर गिरी छत, तीन की मौत 
सांकेतिक तस्वीर (पीटीआई)
तेलंगाना: बारिश के कारण घर की गिरी छत, मां समेत बेटियों की दर्दनाक मौत 

कैसे हुआ हादसा?

इमारत की तीसरी मंजिल पर शटरिंग हटाने का काम चल रहा था. मजदूर शटरिंग को सावधानी से निकाल रहे थे, तभी अचानक पूरी छत का लेंटर भरभराकर गिर गया. निर्माणाधीन ढांचा कमजोर होने या शटरिंग सपोर्ट में कमी होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, वास्तविक कारणों की पुष्टि अब पुलिस और तकनीकी टीम की जांच के बाद ही हो सकेगी.

Advertisement

greater noida building collapse four workers dead seven rescued

यह भी पढ़ें: मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे बच्चे तभी भरभराकर गिरी छत, इंडोनेशिया में बड़ा हादसा, 91 दबे

स्थानीय लोगों के अनुसार, हादसे के बाद गांव में चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मजदूरों को निकालने की कोशिश की, लेकिन भारी मलबा हटाना मुश्किल था. इसके बाद पुलिस और SDRF जैसी रेस्क्यू टीमें पहुंचीं और मशीनों की मदद से मलबा हटाया गया.

हादसे के बाद पुलिस ने इमारत का निर्माण कर रहे ठेकेदार और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से पूछताछ शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में निर्माण कार्य में लापरवाही की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि शटरिंग सपोर्ट पर्याप्त मजबूती के साथ नहीं लगाया गया था. स्थानीय अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और कहा कि निर्माण से जुड़े दस्तावेज, अनुमति और सुरक्षा मानकों की भी जांच की जा रही है. दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement