ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा, पानी के टैंकर से टकराई बुलेट... बीटेक के 3 छात्रों की मौत

ग्रेटर नोएडा में एक सड़क हादसे में तीन छात्रों की मौत हो गई. तीनों छात्र बीटेक की पढ़ाई कंप्यूटर साइंस ट्रेड से कर रहे थे. शाम को तीनों बुलेट पर सवार होकर खाना खाने जा रहे थे, इसी दौरान पानी के टैंकर से टकरा गए. जिससे तीनों की मौत हो गई.

सड़क हादसे में तीन छात्रों की मौत. (Photo: Screengrab)
सड़क हादसे में तीन छात्रों की मौत. (Photo: Screengrab)

ग्रेटर नोएडा स्थित बीटा-2 थाना क्षेत्र के चुहडपुर अंडरपास के पास पानी के टैंकर ने बुलेट मोटरसाइिकल सवार तीन छात्रों को टक्कर मार दी. जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. जिसके बाद राहगीरों ने घायलों को नजदीकी जिम्स अस्पताल भर्ती कराया. जहां उपचार के दौरान डाक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया.

मृतकों की पहचान गाजियाबाद स्थित पंचवटी कालोनी के स्वंम सागर, गाजीपुर थाना घंघोर के खुदुरा निवासी कुश उपाध्याय व बरेली सेटेलाइट कालोनी के समर्थ पुंडीर के रूप में हुई है. तीनों गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) के छात्र थे और बीटेक कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे थे.

हादसे के बाद छतिग्रस्त बुलेट. (Photo: Arun Tyagi/ITG)

रविवार शाम पांच बजे के करीब तीनों छात्र बुलेट पर सवार होकर जीबीयू से निंबस सोसायटी की तरफ खाना खाने के लिए जा रहे थे. किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था. जैसे ही चुहड़पुर अंडरपास के समीप पहुंचे तभी सड़क पर पेड़ों को पानी देते हुए धीरे-धीरे चल रहे पानी के टैंकर में जा टकराए.

आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस 

घायल अवस्था में सड़क पर तीनों को तड़पता देख राहगीरों ने पुलिस को सूचित करने के साथ नजदीकी जिम्स अस्पताल में भर्ती कराया. सूचना पर पीड़ित स्वजन भी अस्पताल पहुंच गए. दो छात्र स्वंम सागर व कुश उपाध्याय ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं समर्थ को यहां से फोर्टिस अस्पताल भेज दिया गया. जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई.

फिलहाल पुलिस ने तीनों शव  को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं. पुलिस ने बताया कि सड़क हादसे में तीन छात्रों की मौत हो गई. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. 

