BMW हादसा: एक्सीडेंट के बाद क्या बोली थी आरोपी गगनप्रीत, पति परीक्षित ने पुलिस पूछताछ में बताया

दिल्ली पुलिस ने सड़क हादसे के मामले में आरोपी गगनप्रीत को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया है. इसके अलावा पुलिस गगनप्रीत के पति परीक्षित के बयान दर्ज कर रही है. परीक्षित ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उसे नहीं पता एक्सीडेंट कैसे हुआ. उसने बताया कि हादसे के बाद गगनप्रीत ने उसे कहा था कि वह टैक्सी से अस्पताल जा रही है.

इसके बाद परीक्षित खुद दूसरी टैक्सी से अस्पताल गया. उसने यह भी बताया कि गगनप्रीत ने अपने पिता को सूचना दे दी थी कि वह अस्पताल जा रही है. दिल्ली पुलिस परीक्षित के बयानों को तकनीकी सबूतों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और लोकेशन से मिलान कर रही है. पुलिस का कहना है कि इस केस में तकनीकी साक्ष्य अहम भूमिका निभाएंगे.

पुलिस ने दर्ज किए परीक्षित के बयान

गगनप्रीत के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281, 125B, 105 और 238 के तहत मामला दर्ज किया है. इन धाराओं में लापरवाही से मौत, दुर्घटना के बाद उचित कदम न उठाना, और अन्य संबंधित अपराध शामिल हैं.

पुलिस कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच कर रही है

गगनप्रीत के वकील का कहना है कि वह दो नाबालिग बेटियों की मां हैं और जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं. पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई गगनप्रीत और उनके परिवार के बयानों और तकनीकी सबूतों के आधार पर की जाएगी. इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की जांच जारी है और जल्द ही आगे की कार्रवाई के संकेत मिल सकते हैं.



