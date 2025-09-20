गोरखपुर: पति को गर्लफ्रेंड के साथ होटल में रंगे हाथ पकड़ा, पत्नी ने युवती के बाल खींचकर मारे थप्पड़, Video वायरल

गोरखपुर के गीडा थानाक्षेत्र के नौसड़ स्थित एक होटल में उस समय हंगामा मच गया, जब खजनी थानाक्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने पति को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रंगेहाथ पकड़ लिया. महिला को पहले से शक था और शुक्रवार (19 सितंबर) की सुबह उसने पति का पीछा किया. होटल में पति को युवती के साथ देख वह आपा खो बैठी और जमकर हंगामा करने लगी.

करीब दोपहर 12 बजे महिला का पति सूट पहनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर होटल से बाहर निकला. तभी पत्नी अचानक वहां पहुंच गई और चिल्लाने लगी. इससे पहले कि पति कुछ समझ पाता, महिला ने गर्लफ्रेंड पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए. उसने उसके बाल पकड़कर सड़क पर ही जमकर धुनाई कर दी. यह नजारा देखकर राहगीरों की भीड़ जुट गई.

घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने महिला को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी. करीब 45 मिनट तक सड़क पर हंगामा चलता रहा. आखिरकार पुलिस ने शादीशुदा युवक और उसकी गर्लफ्रेंड को गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई. इस दौरान पति अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन नाकाम रहा.

तीन साल पहले हुई थी शादी

जानकारी के अनुसार, महिला की शादी तीन साल पहले खजनी क्षेत्र के ही युवक से हुई थी. दोनों की डेढ़ साल की एक बच्ची भी है. महिला को लंबे समय से पति पर शक था और वह उसकी गतिविधियों पर नजर रखती थी. शुक्रवार को उसे पता चला कि उसका पति गर्लफ्रेंड के साथ होटल में है, जिसके बाद उसने मौके पर पहुंचकर दोनों को रंगेहाथ पकड़ लिया.

वीडियो हुआ वायरल, तहरीर नहीं दी गई

घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. फिलहाल महिला की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है. पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर जांच कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा. बताया जा रहा है कि युवक की गर्लफ्रेंड बालिग है और खजनी क्षेत्र की ही रहने वाली है.

