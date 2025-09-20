scorecardresearch
 

Feedback

गोरखपुर: पति को गर्लफ्रेंड के साथ होटल में रंगे हाथ पकड़ा, पत्नी ने युवती के बाल खींचकर मारे थप्पड़, Video वायरल

गोरखपुर के गीडा थानाक्षेत्र स्थित नौसड़ के एक होटल में पत्नी ने पति को गर्लफ्रेंड संग रंगेहाथ पकड़ लिया और हंगामा कर दिया. महिला ने युवती की सड़क पर पिटाई की, जिससे भीड़ जुट गई. सूचना पर पुलिस पहुंची और पति-गर्लफ्रेंड को थाने ले गई. शादी को तीन साल हुए हैं और दंपति की डेढ़ साल की बच्ची भी है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

Advertisement
X
पत्नी कई दिनों से पति का पीछा कर रही थी. (Photo: Screengrab)
पत्नी कई दिनों से पति का पीछा कर रही थी. (Photo: Screengrab)

गोरखपुर के गीडा थानाक्षेत्र के नौसड़ स्थित एक होटल में उस समय हंगामा मच गया, जब खजनी थानाक्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने पति को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रंगेहाथ पकड़ लिया. महिला को पहले से शक था और शुक्रवार (19 सितंबर) की सुबह उसने पति का पीछा किया. होटल में पति को युवती के साथ देख वह आपा खो बैठी और जमकर हंगामा करने लगी.

करीब दोपहर 12 बजे महिला का पति सूट पहनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर होटल से बाहर निकला. तभी पत्नी अचानक वहां पहुंच गई और चिल्लाने लगी. इससे पहले कि पति कुछ समझ पाता, महिला ने गर्लफ्रेंड पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए. उसने उसके बाल पकड़कर सड़क पर ही जमकर धुनाई कर दी. यह नजारा देखकर राहगीरों की भीड़ जुट गई.

घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने महिला को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी. करीब 45 मिनट तक सड़क पर हंगामा चलता रहा. आखिरकार पुलिस ने शादीशुदा युवक और उसकी गर्लफ्रेंड को गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई. इस दौरान पति अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन नाकाम रहा.

सम्बंधित ख़बरें

लंबे समय से सेक्स रैकेट का कारोबार चल रहा था. (Photo: Screengrab)
अयोध्या में पुलिस चौकी के नजदीक चल रहा था सेक्स रैकेट, 11 लड़कियां पकड़ी गईं, Video वायरल 
दारोगा ने जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल  
दारोगा ने दुर्गा पंडाल समिति के अध्यक्ष को जड़ा थप्पड़. (Photo: Screengrab)
गोरखपुर में दारोगा की दबंगई, दुर्गा पंडाल तोड़ने के बाद अध्यक्ष को जड़ा थप्पड़- Video 
Deepak murder case: Police action, 4 cow smugglers arrested.
गोरखपुर दीपक हत्याकांड: 4 गो तस्कर पुलिस गिरफ्त में 
दस्तक: गोरखपुर हत्याकांड पर CM योगी का एक्शन, ऑपरेशन लंगड़ा से एनकाउंटर! 

तीन साल पहले हुई थी शादी
जानकारी के अनुसार, महिला की शादी तीन साल पहले खजनी क्षेत्र के ही युवक से हुई थी. दोनों की डेढ़ साल की एक बच्ची भी है. महिला को लंबे समय से पति पर शक था और वह उसकी गतिविधियों पर नजर रखती थी. शुक्रवार को उसे पता चला कि उसका पति गर्लफ्रेंड के साथ होटल में है, जिसके बाद उसने मौके पर पहुंचकर दोनों को रंगेहाथ पकड़ लिया.

Advertisement

वीडियो हुआ वायरल, तहरीर नहीं दी गई
घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. फिलहाल महिला की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है. पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर जांच कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा. बताया जा रहा है कि युवक की गर्लफ्रेंड बालिग है और खजनी क्षेत्र की ही रहने वाली है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement