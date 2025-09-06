गोरखपुर: बिना हेलमेट पेट्रोल देने से किया मना तो लड़की ने सेल्स गर्ल को पीटा, VIDEO वायरल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. 'नो हेलमेट-नो पेट्रोल' अभियान के तहत हेलमेट न पहनने पर पेट्रोल न मिलने से नाराज एक युवती ने पेट्रोल पंप कर्मचारी से जमकर मारपीट कर दी. पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पेट्रोल न मिलने पर भड़की युवती

यह घटना रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के आजाद चौक स्थित इंडियन ऑयल के जेके फ्यूल स्टेशन की है. शुक्रवार दोपहर करीब 12:22 बजे एक युवती बिना हेलमेट स्कूटी से पेट्रोल भराने पहुंची. पंप पर काम करने वाली नीशू राजभर ने नियम का हवाला देते हुए पेट्रोल देने से मना कर दिया. इस पर युवती भड़क गई और कहने लगी कि वह यहीं से पेट्रोल लेकर जाएगी.

पेट्रोल पंप पर चलीं लात-घूंसे

विवाद बढ़ने पर युवती ने अपनी स्कूटी किनारे खड़ी की और दोबारा कर्मचारी के पास जाकर उस पर हमला कर दिया. इसके बाद दोनों के बीच जमकर लात-घूंसे चले. करीब 1 मिनट 44 सेकेंड तक चले इस झगड़े का वीडियो वायरल हो गया. मौके पर तमाशबीनों की भीड़ जुट गई, जिनमें से कुछ लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग किया.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

भरवलिया निवासी नीशू राजभर ने थाने में तहरीर दी है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से युवती की तलाश शुरू कर दी है.

धमकी देकर चली गई युवती

मारपीट के बाद भी दोनों पक्ष एक-दूसरे को देख लेने की धमकी देते रहे. घटना के बाद पेट्रोल पंप प्रबंधन और पुलिस ने अपील की है कि लोग नियमों का पालन करें और अनावश्यक विवाद से बचें.

