पति-पत्नी और गर्लफ्रेंड... गोरखपुर के होटल में ये चल क्या रहा था, 45 मिनट के बवाल की पूरी कहानी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये कहानी गोरखपुर के गीडा इलाके की है. यहां एक शादीशुदा महिला, उसके पति और पति की गर्लफ्रेंड के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 45 मिनट तक चला. मामला तब शुरू हुआ, जब महिला को शक हुआ कि उसका पति किसी के साथ अफेयर में है. महिला ने यहां होटल में पति को रंगेहाथ पकड़ लिया, तो जमकर हंगामा हुआ. मामला सड़क पर आ गया. उसने पति की गर्लफ्रेंड के बाल पकड़कर थप्पड़ बरसाए.
दरअसल, महिला को लंबे समय से अपने पति पर शक था. छोटे-छोटे संकेत, देर रात की बातें, फोन की गोपनीयता- सब कुछ उसका संदेह बढ़ा रहा था. इसी बीच महिला को जानकारी मिली कि उसका पति गीडा क्षेत्र के नौसड़ स्थित एक होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौजूद है. शक के साथ गुस्से से भरी महिला बिना समय गंवाए पति का पीछा करने लगी.
सुबह करीब 10 बजे महिला होटल पहुंच गई. वहां पति को एक युवती के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया. पति और उसकी प्रेमिका को देखकर महिला का गुस्सा फूट पड़ा. जैसे ही पति और गर्लफ्रेंड होटल से निकले और कार में बैठने लगे, तो महिला ने युवती के बाल खींचे और जमकर थप्पड़ बरसाने लगी. यह नजारा देख सड़क पर लोगों की भीड़ लग गई.
पत्नी का गुस्सा देख पति हताश हो गया, वह युवती को बचाने की कोशिश भी करता रहा, लेकिन पत्नी नहीं रुकी. सड़क पर लगभग 45 मिनट तक ये पूरी कहानी चलती रही. घटना की सूचना मिलने पर डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची. काफी समय तक पुलिस ने महिला को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला किसी भी हाल में रुकने को तैयार नहीं थी.
अंत में पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए पति और उसकी गर्लफ्रेंड को गाड़ी में बैठाया और थाने ले गई. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.
महिला की शादी तीन साल पहले हुई थी. उसकी एक डेढ़ साल की बच्ची भी है. महिला को अपने पति पर संदेह रहता था, और इसी वजह से वह उसकी हर हरकत पर नजर रखती थी. उसी संदेह ने उसे होटल तक पहुंचा दिया, जहां उसने पति को रंगे हाथ पकड़ लिया.
हालांकि महिला की ओर से अब तक तहरीर नहीं दी गई है. इस मामले में पुलिस का कहना था कि तहरीर मिलने के बाद पूरी जांच कर एक्शन होगा. युवती बालिग है और वह भी खजनी क्षेत्र की ही रहने वाली है. यह घटना गोरखपुर के गीडा और खजनी क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई. 45 मिनट तक चले इस ड्रामे के बीच पहुंची पुलिस ने जैसे-तैसे मामले को संभाला.