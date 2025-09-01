UP: गोंडा में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़... 2 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के गोंडा में पुलिस की देर वाहन चोर गिरोह से मुठभेड़ हो गई. जिसके बाद गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी में एक आरोपी घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस अधीक्षक (एसपी) विनीत जायसवाल ने बताया कि 19 अगस्त को इटियाथोक कस्बे में हेड कांस्टेबल राघवेंद्र शाही के घर से एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी. इस मामले में दो अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

यह भी पढ़ें: एनकाउंटर में मारा गया समंदर चाचा उर्फ ह्यूमन GPS... जम्मू-कश्मीर के गुरेज सेक्टर में करवा चुका था आतंकियों की 100 घुसपैठ

वहीं, रविवार देर रात इटियाथोक थाने और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की टीमों की लालापुरवा गांव-हर्रैया झूमन मार्ग पर अपराधियों से मुठभेड़ हो गई. अपराधियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया और भागने की कोशिश की.

हालांकि, जवाबी कार्रवाई के बाद पुलिस ने दो को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार बदमाशों में एक की पहचान गोंडा निवासी मनीष तिवारी के रूप में हुई है. जबकि एक पुलिस की जवाबी गोलीबारी में घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: गाजियाबाद में एनकाउंटर... चेन स्नैचिंग करने वाला बदमाश गिरफ्तार, गोली लगने पर बोला- मुझे माफ कर दो बाबूजी, गलती हो गई

एसपी ने बताया कि उसके साथी, गोंडा निवासी सुरेंद्र कुमार भारती को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों के पास से एक पिस्तौल, कारतूस और शाही की चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है. जायसवाल ने बताया कि तिवारी पर बलरामपुर, अयोध्या, प्रयागराज और कानपुर समेत कई जिलों में एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं.



---- समाप्त ----