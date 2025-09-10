गोंडा में चोर समझकर युवक को खंभे से बांधकर पीटा, पीड़ित निकला मानसिक रोगी, वीडियो वायरल

गोंडा जिले के इटियाथोक थाना क्षेत्र के मधई जोत गांव में बीती रात एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई. ग्रामीणों ने एक अज्ञात युवक को संदिग्ध हालात में देखकर चोर समझ लिया और रस्सी से खंभे में बांधकर उसकी पिटाई कर दी.

पिटाई के दौरान युवक के मुंह से खून निकलने लगा. इस घटना का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया. वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया.

खंभे से बांधकर युवक को पीटा

सूचना मिलने पर इटियाथोक पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा. पुलिस ने उसकी पहचान रामस्वरूप निवासी कैंपियरगंज, गोरखपुर के रूप में की. परिजनों ने बताया कि रामस्वरूप मानसिक रोगी है और उसका इलाज चल रहा है.

पुलिस ने दर्ज किया केस

अपर पुलिस अधीक्षक राधेश्याम राय ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर थाना इटियाथोक में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है और पुलिस गांव में लोगों से पूछताछ कर रही है.

