scorecardresearch
 

Feedback

गोंडा में चोर समझकर युवक को खंभे से बांधकर पीटा, पीड़ित निकला मानसिक रोगी, वीडियो वायरल

गोंडा जिले के मधई जोत गांव में चोर समझकर ग्रामीणों ने एक युवक को खंभे से बांधकर जमकर पिटाई कर दी. घायल युवक की पहचान गोरखपुर निवासी रामस्वरूप के रूप में हुई जो मानसिक रोगी है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
चोर समझकर युवक को पीटा (Photo: Screengrab)
चोर समझकर युवक को पीटा (Photo: Screengrab)

गोंडा जिले के इटियाथोक थाना क्षेत्र के मधई जोत गांव में बीती रात एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई. ग्रामीणों ने एक अज्ञात युवक को संदिग्ध हालात में देखकर चोर समझ लिया और रस्सी से खंभे में बांधकर उसकी पिटाई कर दी. 

पिटाई के दौरान युवक के मुंह से खून निकलने लगा. इस घटना का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया. वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया.

खंभे से बांधकर युवक को पीटा

सम्बंधित ख़बरें

police team
चोरी के शक में 15 साल के लड़के को खंभे से बांधकर पीटा, वीडियो वायरल हुआ तो मचा हड़कंप 
Three friends Beaten
सिद्धार्थनगर में तीन दोस्तों को पोल से बांधकर पीटा, वीडियो वायरल, 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज 
Woman Tied to Pole, Assaulted by Husband’s Family Over Alleged Affair in Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में महिला से दरिंदगी, खंभे से बांधकर पीटा, अवैध संबंध का था आरोप  
Robber bride companions beaten up
सुहागरात से पहले लुटेरी दुल्हन को फरार करने की साजिश नाकाम, ग्रामीणों ने दोस्तों को पेड़ से बांधकर पीटा 
कर्ज नहीं चुकाने पर महिला को पेड़ से बांधकर पीटा
पति ने कर्ज नहीं चुकाया तो पत्नी को पेड़ से बांधकर पीटा, जान से मारने की धमकी दी 

सूचना मिलने पर इटियाथोक पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा. पुलिस ने उसकी पहचान रामस्वरूप निवासी कैंपियरगंज, गोरखपुर के रूप में की. परिजनों ने बताया कि रामस्वरूप मानसिक रोगी है और उसका इलाज चल रहा है.

पुलिस ने दर्ज किया केस

अपर पुलिस अधीक्षक राधेश्याम राय ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर थाना इटियाथोक में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है और पुलिस गांव में लोगों से पूछताछ कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement