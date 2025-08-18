UP: 'मैं तुम्हें 5 से 10 हजार...' केबिन में बुलाकर करता था ये काम, रेस्टोरेंट मालिक पर युवती ने लगाए गंभीर आरोप

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक शादीशुदा महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उसने शहर के एक रेस्टोरेंट मालिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का आरोप है कि वह रेस्टोरेंट में काम करती थी और मालिक उसे बार-बार अपने केबिन में बुलाकर छेड़खानी करता था.

युवती ने आरोप लगाया कि मालिक सफाई के बहाने उसे अपने केबिन में बुलाता और अश्लील हरकतें करता था. इसके अलावा, वह उसे कॉल गर्ल जैसा काम करने के लिए मजबूर करता और कहता था कि इसके बदले उसे 5 से 10 हजार रुपये दिलवाएगा. महिला ने बताया कि जब उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो उसे लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा.

साथ ही मालिक ने उसे घर से उठवा लेने और जान से मारने तक की धमकियां दीं. महिला ने बताया कि उसकी मेहनत की सैलरी भी नहीं दी गई और मानसिक दबाव बढ़ता गया. परेशान होकर उसने खुद का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और पुलिस अफसरों से कार्रवाई की मांग की. वीडियो वायरल होते ही मामले ने तूल पकड़ लिया.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए. शहर कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस आरोपों की गहनता से जांच कर रही है और पीड़िता को सुरक्षा देने का आश्वासन भी दिया गया है.

ASP मेविस टॉक ने बताया कि पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है. थाना कोतवाली नगर क्षेत्र की महिला द्वारा दिए गए आवेदन पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

