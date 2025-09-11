scorecardresearch
 

गाजीपुर पुलिस पर BJP कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप, पीड़ित बोले- थाने के अंदर दे रहे थे धरना, तभी लाइट बंद कर किया लाठीचार्ज

गाजीपुर जिले के नोनहरा थाना क्षेत्र में बिजली के एक खंभे को लेकर हुए विवाद ने इतना गंभीर रूप ले लिया कि पुलिस लाठीचार्ज में एक व्यक्ति की मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है, और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं.

गाजीपुर में थाने के अंदर बैठे बीजेपी से जुड़े लोग (Photo- ITG)
गाजीपुर में थाने के अंदर बैठे बीजेपी से जुड़े लोग (Photo- ITG)

यूपी की गाजीपुर पुलिस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप लगा है. घटना से जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. दावा किया जा रहा कि पुलिस ने थाने की लाइट बंद कर वहां धरने पर बैठे बीजेपी नेताओं/कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा. अब इस पिटाई में घायल हुए एक शख्स की मौत हो गई है, जिससे इलाके में तनाव फैल गया है. मौके पर भारी फोर्स तैनात की गई है. इस पूरे मामले पर पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि घटना की जांच की जा रही है. जांच के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी. 

बिजली के खंभे को लेकर विवाद, पुलिस लाठीचार्ज में एक की मौत

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, गाजीपुर के नोनहरा थाना क्षेत्र के गठिया गांव में ओंकार राय और अरविंद राय के बीच बिजली के खंभे को लेकर विवाद हुआ. ओंकार राय अपने ट्यूबवेल के लिए अरविंद राय के खेत से पोल ले जाना चाहते थे, जिसका अरविंद राय ने विरोध किया. इसके बाद बीजेपी नेता राजेश राय बागी, विपुल मिश्रा और उनके 20 समर्थक अरविंद राय के समर्थन में नोनहरा थाने पहुंच गए. बात नहीं बनने पर वे धरने पर बैठ गए. पुलिस ने कथित तौर पर देर रात बिजली बंद कर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए. 

थाने में पंचायत और लाठीचार्ज

दोनों पक्षों के कई लोगों को पुलिस थाने ले गई और बाद में छोड़ दिया. पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में थाने में दोनों पक्षों के बीच पंचायत हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला. इसके बाद, आरोप है कि थानाध्यक्ष ने सबको गाड़ी से जाने के लिए कह दिया. इस पर लोग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. इस लाठीचार्ज में घायल हुए सीताराम उपाध्याय की दो दिन बाद मौत हो गई. 

इलाके में तनाव, पुलिस बल तैनात

सीताराम उपाध्याय की मौत के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई की निंदा करते हुए मुआवजे की मांग की है. पूर्व विधायक अलका राय के बेटे और बीजेपी नेता पीयूष राय ने भी पुलिस अधिकारियों से बात की और इस मामले की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है. स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस स्थिति पर नजर रखे हुए है. 

बीजेपी नेता पीयूष राय का पोस्ट 

पीयूष राय ने एक्स पर लिखा- मामला संज्ञान में है. बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता के साथ अभद्रता बर्दाश नहीं की जाएगी. एसपी, डीएम आदि को अवगत कराया गया है. उनसे वार्ता की गई है. निश्चित ही न्याय होगा.:

