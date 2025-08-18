scorecardresearch
 

गाजीपुर में 10वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या, कक्षा-9 में पढ़ने वाले लड़के ने दिया वारदात को अंजाम

सोमवार को गाजीपुर के महाराजगंज स्थित सनबीम स्कूल में एक छात्र की हत्या कर दी गई. यह घटना छात्रों के दो गुटों के बीच हुए हिंसक संघर्ष के दौरान हुई. आदित्य वर्मा नामक 10वीं के छात्र पर 9वीं कक्षा के एक नाबालिग छात्र ने चाकू से हमला किया था.

हत्याकांड के बाद जांच-पड़ताल में जुटी गाजीपुर पुलिस (Photo: ITG)
हत्याकांड के बाद जांच-पड़ताल में जुटी गाजीपुर पुलिस (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. शहर कोतवाली के महाराजगंज स्थित सनबीम स्कूल में 10वीं के छात्र आदित्य वर्मा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. आरोप 9वीं कक्षा के एक नाबालिग छात्र पर लगा है, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. दोनों छात्रों के बीच एक मामूली विवाद हुआ था, जिसने खूनी रूप ले लिया. 

दरअसल, सोमवार को गाजीपुर के महाराजगंज स्थित सनबीम स्कूल में एक छात्र की हत्या कर दी गई. यह घटना छात्रों के दो गुटों के बीच हुए हिंसक संघर्ष के दौरान हुई. आदित्य वर्मा नामक 10वीं के छात्र पर 9वीं कक्षा के एक नाबालिग छात्र ने चाकू से हमला किया. 

मामूली विवाद की वजह से हुई इस घटना में आदित्य गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल, शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया है. इमरजेंसी ड्यूटी डॉ स्वतंत्र सिंह ने चाकू से एक मौत और कुछ छात्रों के घायल होने की पुष्टि की है. 

वहीं, एसपी सिटी ज्ञानेंद्र और मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर स्वतंत्र सिंह ने की है. पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और खूनी संघर्ष के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है. यह घटना स्कूल परिसर में दहशत का कारण बनी है और छात्रों के बीच बढ़ती हिंसा पर चिंता बढ़ा दी है. पुलिस टीम स्कूल स्टाफ और छात्रों से जानकारी जुटा रही है. मृतक आदित्य यूसुफपुर मुहम्मदाबाद का निवासी था और आरोपी छात्र नाबालिग है, जो पुलिस की गिरफ्त में है. 

