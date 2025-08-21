गाजियाबाद: पालतू जर्मन शेफर्ड कुत्तों ने युवती पर किया हमला, घटना सोसायटी में लगे CCTV में कैद

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित K-W-Srishti सोसाइटी में पालतू कुत्तों के हमले का मामला सामने आया है. यहां रहने वाले आलोक जैन ने अपने पड़ोसी राजेश कुमार सिंह पर आरोप लगाया है कि उनके दो जर्मन शेफर्ड कुत्ते आए दिन परिवार के सदस्यों पर हमला करते हैं.

ताजा घटना 18 अगस्त की सुबह करीब 8 बजे की है. आलोक जैन की बेटी निशि जैन ऑफिस जाने के लिए लिफ्ट का इंतजार कर रही थीं. इसी दौरान कुत्तों ने अचानक उन पर झपट्टा मारा. जान बचाने के लिए वह भागीं और सीढ़ियों पर फिसलकर गिर पड़ीं. गिरने से उनके सिर और कमर में गंभीर चोटें आईं. निशि ने बताया कि अब भी कमर में तेज दर्द है और वह दो दिन तक ऑफिस नहीं जा सकीं.

पालतू कुत्तों ने युवती पर हमला किया

परिवार का कहना है कि इससे पहले 18 जून को भी बच्चों पर हमला हुआ था, जिससे उनकी छह साल की पोती सदमे में रही. पुलिस को 112 नंबर पर कॉल की गई थी.

पीड़िता का आरोप है कि शिकायत करने पर पड़ोसी ने कहा कि कुत्ते तो ऐसे ही करेंगे, अगर परेशानी है तो आप फ्लैट बदल लीजिए. परिवार का कहना है कि पूरी घटना सोसाइटी के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है.

घटना सोसायटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद

आलोक जैन ने अपनी तहरीर में बताया कि घटना वाले दिन पांच बार 112 पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लग पाई. इसके बाद थाना नंदग्राम में सूचना दी गई. पुलिस ने धारा 291 (बीएनएस 2023) के तहत मामला दर्ज कर जांच अवर निरीक्षक मोहित शर्मा को सौंपी है. पीड़ित परिवार ने मांग की है कि कुत्ता मालिक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर रही है.

